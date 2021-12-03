منير مكرم يطمئن الجميع على حالة الفنان محب كاسر: وضعه مستقر

كشف الفنان منير مكرم، تطورات الحالة الصحية للفنان محب كاسر، بعد تعرضه لأزمة صحية وتدهور حالته الصحية ودخوله إلى المستشفى.

وقال «مكرم» في تصريح لـ«الوطن»، إن حالة محب كاسر أصبحت مستقرة، مضيفًا أن نقابة المهن التمثيلية تتابع باستمرار حالته الصحية، ودائمًا تتواصل مع أهله للوقوف على تفاصيل حالته أولًا بأول.

تعرض الفنان محب كاسر لأزمة صحية

وكانت ميريهان، ابنة الفنان محب كاسر، كشفت أمس في تصريح لـ«الوطن» عن تعرض والدها لأزمة صحية كبيرة دخل على إثرها إلى المستشفى، قائلة: «الحالة صعبة.. ادعوا له».

وأضافت أنّ والدها لايزال تحت الملاحظة الفورية من قبل الفريق الطبي المُعالج له، وأنه لم يتم تحديد موعد خروجه إلى غرفة عادية لاستكمال رحلة العلاج.

البدايات الفنية للفنان محب كاسر

قدّم الفنان محب كاسر، العديد من الأعمال الفنية التي تبلغ 170 عملًا فنيًا، كما جمع بين السينما والدراما والمسرح، فضلًا عن مشاركته في الإذاعة.

وُلد «كاسر» 22 سبتمبر عام 1946، في مركز إسنا بمحافظة قنا، وبدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، من خلال مشاركته في فيلم «يوم الحساب»، الذي تم طرحه في السنيمات لأول مره عام 1962، وهو من تأليف، وإخراج عبد الرحمن شريف.

أبرز مسلسلات محب كاسر

كم شارك الفنان في عدد من المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، ومن أبرز الأعمال التليفزيونية: «بيت الجمالية»، و«عباسية واحدة»، و«الوتد»، و«ضد التيار»، و«نحن لا نزرع الشوك» و«ضبط وإحضار»، و«الحب أقوى»، و«عفاريت السيالة»، و«امرأة من نار»، و«سكة اللي يروح»، وغيرهم من المسلسلات الناجحة.

أما المسلسلات الإذاعية شارك في: «بيت للحنان»، و«الغريب والليل»، و«ابن النيل وإجري وإجري»، و«النافذة المغلقة»، و«الخطة رقم 13».