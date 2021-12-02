ابنة الفنان محمد كاسر عن وضعه الصحي: «حالته صعبة جدا.. ادعوا له»

كشفت ميريهان، ابنة الفنان محب كاسر، تطورات حالته الصحية، وذلك بعدما دخل المستشفى بشكلٍ عاجل، قبل أيام، لتعرضه لوعكة صحية شديدة.

محب كاسر تحت ملاحظة الفريق الطبي المعالج

وقالت ابنة محب كاسر، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ والدها لازال متواجدًا في الرعاية المركزة، بينما لا تزال الحالة غير مستقرة، مناشدةً الجمهور بتكثيف الدعاء له لحين تماثله للشفاء، قائلةً: «الحالة صعبة.. ادعوا له».

وأوضحت أنّ الفنان محب كاسر، لازال تحت الملاحظة الفورية من الفريق الطبي المُعالج له، حيث لم يتحدد بعد موعد خروجه إلى غرفة عادية لاستكمال رحلة العلاج.

سيرة ومسيرة الفنان محب كاسر

يذكر أنّ الفنان محب كاسر، ولد في 22 سبتمبر 1946، في مركز إسنا بمحافظة قنا، واستطاع أن يقدم خلال مشواره الفني ما يقرب من 170 عملًا فنيًا.

وخاض الفنان محب كاسر، العديد من التجارب، تنوعت بين السينما والتليفزيون، والمسرح، وصولاً للإذاعة، وبدأ طريقه الفني في الستينيات، عن طريق فيلم «يوم الحساب»، الذي تم طرحه في السنيمات لأول مره في عام 1962، إخراج وتأليف عبد الرحمن شريف.

كما شارك الفنان في الإذاعة، عن طريق العديد من المسلسلات، مثل: «بيت للحنان»، و«النافذة المغلقة»، و«الغريب والليل»، و«الخطة رقم 13»، و«ابن النيل وإجري وإجري».

أما عن أعماله في التليفزيون، فقدم العديد من الأعمال الدرامية، مثل: «بيت الجمالية»، و«الوتد»، و«عباسية واحدة»، و«ضد التيار»، و«حلم الجنوبي»، و«نحن لا نزرع الشوك»، و«القضاء في الإسلام»، و«ضبط وإحضار»، و«عفاريت السيالة»، و«الحب أقوى»، و«امرأة من نار»، و«سكة اللي يروح»، وغيرهم من المسلسلات.