«الموسيقيين» تزف بشرى لمؤدي المهرجانات: ندرس إنشاء شعبة لهم

قال المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة ستدرس خلال الأيام المقبلة إنشاء شعبة جديدة تضم مؤدي المهرجانات، لافتا إلى أن قانون النقابة يسمح بإنشاء شعب جديدة حال استحداث لون جديد من الغناء.

صاحب أغنية «أسماء» ليس عضوا بالنقابة

وعن أغنية «أسماء»، أضاف «أبو اليزيد»، خلال لقاء ببرنامج «خط أحمر»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد موسى، اليوم الجمعة، قال «معرفش دي راب ولا مهرجانات ولا إيه».

وتابع: «هناك أكثر من 20 ألف شخص، يؤدون مثل هذا النوع من الإسفاف، عندما شاهدت تلك الأغنية اتنكدت لأن الناس دول زي النمل».

وأضاف أن ظاهرة المهرجانات اختفت من الساحة، «مفيش حاجة اسمها مهرجانات، وإقامة المهرجان لا يتم إلا بموافقة لجنة تشكلها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان هاني شاكر»، مؤكدا أن مصطفى العالمي صاحب أغنية «أسماء» ليس عضوا في النقابة.

«الموسيقيين»: أشرف زكي يقف بجانبنا قلبا وقالبا

وعن إمكانية ظهور مطربي المهرجانات الموقوفين في إعلانات أو أفلام أو تترات مسلسلات، قال إن النقابة أرسلت خطابات للمصنفات الفنية بعدم إصدار تصاريح إلا لأعضاء النقابة أو بتصريح من النقابة فيما يخص الإعلانات أو الأفلام أو المسلسلات، ويوجد تجاوب من المصنفات.

وأوضح أن نقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكي يقف بجانب ما تتخذه نقابة الموسيقيين قلبًا وقالبًا، «قال اللي مش هيجي ومعاه تصريحه مش هخليه يمثل ويغني».