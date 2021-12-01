هاني شاكر: نخطط لمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الدول العربية

قال هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اليوم، إن عددًا من مطربي الراب تقدم إلى النقابة وحصل على تصاريح سنوية للغناء، وهي محاولة لاحتضان هذا اللون الفني الجديد الذي يحبه الشباب، ووقعوا على إقرارات بالالتزام بالآداب العامة للسيطرة على ما يحدث على الساحة الفنية خاصة بعد ظهور اليوتيوب والتيك توك.

تطبيق الضبطية القضائية

وأضاف «شاكر» في تصريحات تلفزيونية، إنه بعد إقرار منح النقابات الفنية حق الضبطية القضائية من مجلس النواب سوف يجتمعون مع وزير العدل لمعرفة طريقة تطبيقها، مشددًا على أنها سيكون لها حدود وستكون حماية وليس سيفًا على رقاب الفنانين، ولكن «مش هنحبس الناس»، وإنما تعطي النقابة صلاحيات أكثر للتعامل مع المخالفات».

توقيع بروتوكولات مع دول عربية

وأوضح أن النقابة ليس لها سلطة أن تمنع مطربي المهرجانات من السفر للغناء في الخارج، إلا في حالة واحدة وهي توقيع بروتوكولات مع النقابات الفنية في الدول الأخرى، معقبًا: «وإحنا بنخطط لده، وعلى آخر شهر يناير هيكون فيه 3 أو 4 دول عربية سيجري توقيع بروتوكولات معها، مثل تونس والمغرب والأردن، من أجل منع أي عضو غير عامل إنه يشتغل في أي بلد عربي من دول».

ضجة بسبب تعليق لعمر كمال

وأثيرت خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة بسبب تعليق لمطرب المهرجانات عمر كمال، على تغيير كلمات أغنية بنت الجيران في السعودية، وتحويلها من عبارة «خمور وحشيش» إلى «تمور وحليب»، حيث قال إن هذه الكلمات مناسبة لـ«البلد الطاهرة» في إشارة إلى المملكة العربية السعودية، الأمر الذي اعتبره مصريون أنه إهانة لمصر التي غنى فيها الأغنية بعبارة الخمور والحشيش.