صلاح عبدالله يعلن سلبية مسحة كورونا.. وإصابة ابنته وزوجته بالفيروس

أعلن الفنان الكبير صلاح عبدالله، نتيجة مسحة كورونا التي أجراها منذ ساعات، بعد إصابته بأعراض مشابهة لفيروس كورونا، واضطر لإجراء تحليل للاطمئنان على حالته الصحية.

وطمأن صلاح عبد الله جمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصي بـ فيس بوك قائلا: «أنا سلبي وسبحان الله وصلنا للزمن اللي الواحد يبقى فرحان أنه سلبي، شكرًا لحبكم ودعواتكم».

إصابة زوجة الفنان صلاح عبدالله وابنته بفيروس كورونا

على صعيد متواصل أعلنت الإذاعية دنيا صلاح عبدالله، نجلة الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»إصابتها هي ووالدتها، بفيروس كورونا.

وكتب دنيا قائلة «الكورونا شرفت الحمدلله أنا وماما، ربنا يعديها على خير ودعواتكم لأمي، ويارب يحفظ أهل بيتي يارب وتعدي على خير، ربنا يبعد عنا هذا الوباء يا رب اللهم آمين».

اشتباه إصابة صلاح عبدالله بكورونا

وأعلن الفنان صلاح عبدالله عن اشتباه إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب صلاح عبدالله: «صاصا مِش حِملك يا كوفيد أرجوك خليك بعيد، في انتظار نتيجة المسحة وربنا يُستُر، لُطفك يا لطيف».

صلاح عبدالله وفيلم المحكمة

ويعرض حاليا في دور العرض للفنان صلاح عبدالله فيلم «المحكمة»، حيث يجسد دور أب يُصارع على حق ابنته التي تتعرض للاغتصاب، مما يتسبب في وفاتها.

فيلم «المحكمة» بطولة غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، ونجلاء بدر، وجميلة عوض، وأحمد خالد صالح، ويسرا اللوزي، ومايان السيد، وأحمد داش، وسلوى عثمان، تأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج محمد أمين، وإنتاج السبكي.

إصابة صلاح عبدالله بأزمة قلبية

وتعرض الفنان صلاح عبدالله، في أغسطس الماضي، لأزمة قلبية دخل على أثرها المستشفى لتركيب دعامة.

وقالت الإذاعية دنيا صلاح عبدالله، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنّ «والدي أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، بشكلٍ مفاجئ، وسرعان ما تم نقله إلى المستشفى، وهو على قدّمه وفي كامل وعيه».وتابعت: «فور دخوله المستشفى، أجرى عملية قسطرة في القلب بجانب تركيب دعامة»، مؤكدة أنّ الحالة الصحية لوالدها الفنان صلاح عبدالله، تشهد تحسنًا كبيرًا ومن الوارد الخروج من المستشفي.