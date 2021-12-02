تفاصيل زيارة وزير العدل للدقهلية..افتتاح محكمة بني عبيد الجزئية الأبرز

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، محكمة بني عبيد الجزئية بمحافظة الدقهلية، ليبدأ العمل بها خلال هذا الشهر، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير المناخ المناسب والملائم للقضاة من خلال إنشاء وتطوير المحاكم حتى يؤدوا مهمتهم السامية على أكمل وجه.

افتتاح محكمة بني عبيد على مساحة 1600 متر

وترصد «الوطن» أهم ملامح زيارة وزير العدل في الدقهلية اليوم، والتي بدأت بافتتاح محكمة بني عبيد الجزئية ومكتب الشهر العقاري الملحق بها، وتقام المحكمة على مساحة 1600 متر مربع وتتكون من 5 أدوار.

وتفقد وزير العدل المركز المتنقل لخدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين تخفيفا للعبء عنهم، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

إنشاء شهر عقاري بمجمع محاكم المنصورة

وقرر وزير العدل إنشاء شهر عقاري بمجمع المحاكم بالمنصورة لخدمة المواطنين لتخفيف الضغط عن باقي مكاتب الشهر العقاري.

وأعلن وزير العدل أنه سيتم افتتاح وتطوير العديد من مكاتب الشهر العقاري وميكنتها للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم ومجهزه بأعلى المستويات خلال الفترة المقبلة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم.

وقال وزير العدل، إن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير كافة المحاكم ومكاتب الشهر العقاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن سعادتي بالغة لوجودي اليوم على أرض الدقهلية تلك المحافظة التي أنجبت لمصر العديد من الأعلام في شتى المجالات الفنية والأدبية والقضائية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير كافة المحاكم والمنظومة القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحاكم.

وأكد أن هناك تعاونا مشتركا بين كافة الوزارات والجهات الحكومية من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل المحاكم ومكاتب الشهر العقاري.