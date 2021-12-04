إزالة 22 ألف حالة تعد بمساحة تتجاوز 3.9 مليون متر مربع على النيل

في إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من 22 ألف حالة تعدٍ بمساحة تتجاوز 3.90 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

تنفيذ 11 قرار إزالة ردم في محافظة سوهاج

وقد تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل، وغيرها من أشكال التعديات حيث تنفيذ 11 قرار إزالة ردم بناحية الشوش بمركز سوهاج بمساحة 2800 متر مربع، وذلك بمعاونة الوحدة المحلية بمركز سوهاج وشرطة سوهاج.

كما تم تنفيذ 60 قرار إزالة لمخالفات ردم على مساحة 32000 متر مربع بقرية الزاوية وقرية الميمون ومدينة الواسطى بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

تنفيذ 18 قرار إزالة بمحافظ الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية تم تنفيذ 18 قرار إزالة بنطاق قسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمساحة 710 أمتار مربعة بالتنسيق مع قوات أمن ميت غمر، كما تم تنفيذ 27 قرار إزالة بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بمساحة 2522 مترا مربعا، منها 4 قرارات ردم و23 قرار متنوع بالتنسيق مع شرطة مركز أجا.

وتم تنفيذ 3 قرارات إزالة عبارة عن مباني بالبلوك ومونة الأسمنت على مساحة 774 مترا مسطحا بناحية ديرابوحنس بمركز ملوي بمحافظة المنيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية وقوات الشرطة.

كما تم تنفيذ 42 قرار إزالة منهم 25 قرار لمباني مخالفة بمساحة 2259 مترا مربعا و17 قرار ردم بمساحة 585 مترا مربعا بناحية الطامية وبني شقير وأم القصور بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة ومجلس مدينه منفلوط.

وفي محافظة البحيرة تم إزالة 51 مخالفة ردم بالمجري المائي بمساحة 6505 مترا مربعا و48 مخالفة متنوعة بمساحة 3196 مترا مربعا بمراكز رشيد والمحمودية والرحمانية وشبراخيت وإيتاي البارود وكوم حمادة، وذلك بوجود قوات مديرية أمن البحيرة في جميع المراكز.

وعلى صعيد آخر تواصل أجهزة الوزارة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3452 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارٍ تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4455 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2433 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 10340 كيلومترا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومتر، والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 34 كيلومتر، وجارٍ العمل في باقي الأطوال.