إزالة 2311 حالة تعديات منذ انطلاق الموجة الـ18 في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة في هذا الشأن، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة، واسترداد حقها كاملاً، مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

إزالة 2041 حالة تعديات خلال المرحلتين الأولى والثانية

وأشار محافظ البحيرة، في تصريحات له اليوم الخميس، إلى أن الموجة الـ18 لإزالة التعديات، منذ انطلاقها في شهر سبتمبر الماضي، وخلال مراحلها الثلاثة، أسفرت حتى الآن، عن إزالة 2311 حالة تعديات، عبارة عن إزالة 2041 حالة خلال المرحلتين الأولى والثانية، في الفترة من 13 سبتمبر وحتى 29 أكتوبر الماضي.

كما أسفرت المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، التي بدأت يوم 6 نوفمبر الجاري، حتى الآن، عن إزالة 270 حالة تعديات، من إجمالي مستهدف 1000 حالة، ومن المقرر أن تستمر أعمال تلك المرحلة حتى 26 من نوفمبر الجاري.

وتنوعت التعديات التي تمت إزالتها خلال الموجة الـ18 ما بين مخالفات بناء، وتشوينات، وتعديات على الأرض الزراعية، وإزالات في المهد، وحفر لوضع أساسات، وأسوار، وعشش، وأكشاك، ومحلات مخالفة.

محافظ البحيرة يحذر من التهاون في استعادة حق الدولة والشعب

وأكد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب، وعدم التهاون، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

كما وجه المحافظ بضرورة متابعة أعمال التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة.