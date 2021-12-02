«عبدالعاطي والقصير» في المجر للتعرف على أحدث تقنيات منظومة الري الحديث

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عدداً من اللقاءات مع ممثلي كبرى الشركات المتخصصة في مجال المياه لبحث سبل الاستفادة من أعمال تلك الشركات، وما تقدمه من تقنيات وتكنولوجيا حديثة في تطوير وتحديث المنظومة المائية بمصر وتعظيم العائد من وحدة المياه، على هامش مشاركتهما في مؤتمر «كوكب بودابست»، المنعقد بدولة المجر حالياً.

بحث الاستفادة من التقنيات لتطوير المنظومة المائية

وعقد «القصير وعبدالعاطي»، لقاءً مع مسؤولي شركة «المياه والتربة»، المجرية، للتعرف على تقنية رش سطح التربة المراد زراعتها بمنتجات عضوية صديقة للبيئة لزيادة قدرتها علي الاحتفاظ بالمياه، الأمر الذى يُسهم في ترشيد المياه، وتم الاتفاق على تنفيذ التجربة في منطقة ريادية لتقييم مدى نجاحها، ومدى كفاءة استخدام هذه المادة مع المحاصيل المختلفة.

كما عقد الوزيران لقاءً مع شركة «الشراكة المائية» المجرية، وهى عبارة عن شبكة تضم في عضويتها عدد 14 شركة مجرية تغطي كافة مجالات إدارة المياه، مثل التصميمات والاستشارات الهندسية والتشغيل والصيانة في مختلف قطاعات المياه.

تقنيات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والمواد العضوية الصلبة

وزيرا الزراعة والري اجتمعا أيضا بمسؤولي شركة «تكنولوجيا البيئة»، السويسرية حيث تم عرض عدد من تقنيات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والمواد العضوية الصلبة.

كما عقدا لقاءً مع مسؤولي وكالة ائتمان الصادرات الرسمية بدولة المجر «EXIM bank»، حيث جرى التعرف على التمويل المزمع تقديمه لشراء آلات ومعدات مجرية الصنع في مجال تكنولوجيا الري والزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، سواء إقراض مباشر بين الشركات المصرية والمجرية أو تمويل التجارة أو تقديم الضمانات لتسهيل حركه التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

وحضر اللقاءات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والسفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.