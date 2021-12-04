«البحوث الفلكية» يكشف موعد بدء فصل الشتاء فلكيًا

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن بداية فصل الشتاء فلكيًا، قائلًا إن فصل الشتاء يبدأ اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر الجاري في نصف الكرة الشمالي، ويبدأ في نفس اليوم فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي.

وأشار «القاضي»، إلى تفاصيل ظاهرة كسوف الشمس التي تحدث اليوم السبت، موضحًا أن الظاهرة بدأت في تمام الساعة 7:29 دقيقة صباحًا وتنتهي الساعة 11:37 صباحًا.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بث مباشر له على صفحة المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن كسوف الشمس بدأ، لافتًا إلى أنها ثاني ظاهرة تحدث في هذا العام.

لن نشاهد كسوف الشمس في مصر

وأوضح أنه يمكن رؤية كسوف الشمس في جنوب أستراليا وأفريقيا والمحيط الهادي وجنوب المحيط الأطلنطي، مؤكدًا أنه لن تتم مشاهدته في نصف الكرة الشمالي ولن نراه في مصر أو المنطقة العربية، محذرًا من النظر إليه بالعين المجردة في البلاد التي يظهر بها؛ لأنه يؤثر عليها بالسلب على عكس بقية الظواهر الفلكية التي يمكن رؤيتها.