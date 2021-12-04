استقرار أسعار الأسمنت اليوم السبت للأسبوع الثاني

شهدت الأسمنت، اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، ثباتًا في الأسعار في كل أسواق المحافظات، للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغ إجمالي إنتاج الأسمنت، نحو 25.1 مليون طن، خلال الـ7 أشهر الماضية، في الفترة من مايو وحتى نوفمبر الماضي؛ وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وقال محمود مخيمر رئيس شعبة وكلاء وتجار الأسمنت بغرفة الإسكندرية، إن سوق الأسمنت يشهد ركودا في المبيعات خلال الفترة الحالية، نتيجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى انتظار البعض لتراجع الأسعار.

وأشار رئيس شعبة وكلاء وتجار الأسمنت بغرفة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن بعض الشركات تسعى إلى وضع حوافز للتجار والمستهلكين لتحريك الطلب على الأسمنت.

ويهتم العاملون في قطاع المقاولات والبناء والتشييد وكذلك المستهلك، بمعرفة أسعار مواد البناء، ومنها أسعار الأسمنت وغيرها، وتستعرض «الوطن» في إطار ما تقدّمه من خدمات لقرائها على مدار الساعة، أسعار الأسمنت، التي شهدت استقرارا في كل الأصناف من مسلح ومقاوم وأبيض وكذلك أسعار الجبس.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

استقرت أسعار الأسمنت المسلح اليوم السبت 4 ديسمبر للطن الواحد، وجاءت كما يلي:

- أسمنت المسلح بسعر 1080 جنيهًا.

- أسمنت النصر بسعر 1050 جنيهًا.

- أسمنت وداي النيل بسعر 1030 جنيهًا.

أسمنت المخصوص بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت لافارج المخصوص بسعر 1070 جنيهًا.

ـ أسمنت حلوان بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت السويدي بسعر 1100 جنيه.

- أسمنت المسلة بسعر 1000 جنيه.

- أسمنت العسكري بسعر 1000 جنيه.

- أسمنت السهم بسعر 1040 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض

استقرت أسعار الأسمنت الأبيض، اليوم السبت 4 ديسمبر، في الشركات، على النحو التالي:

- الأسمنت الأبيض «العادة» بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت سوبر سيناء بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة» بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض بسعر 2420 جنيهًا.

- أسمنت «سوبر رويال» بسعر 2380 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط، استقرارًا في الشركات، وجاءت كما يلي:

- أسمنت أسيوط «إيه وان» بسعر 810 جنيهات.

- أسمنت الواحة بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

سجّل الأسمنت المقاوم اليوم السبت 4 ديسمبر، استقرارًا سعريًا في المحافظات، كما يلي:

- أسمنت مقاوم المسلح بسعر 1130 جنيهًا.

- أسمنت أسيك سي وتر بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار بسعر 1130 جنيهًا.

- أسمنت السويس «سي وتر» بسعر 1120 جنيهًا.

- أسمنت السهم بسعر 1070 جنيهًا.

أسعار الجبس

سجلت أسعار الجبس في السوق المحلية استقرارًا اليوم، وجاءت كما يلي:

- جبس سيناء بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية بسعر 650 جنيهًا.

- جبس الدولية بسعر 710 جنيهات.

- سعر جبس السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.

- جبس المعمار بسعر 690 جنيهًا.

- جبس مصر سيناء بسعر 650 جنيهًا.