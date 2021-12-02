خبير: قطاع مواد البناء بالبورصة سجل 16.8% نموا وسط أداء جيد للشركات 

شهدت سوق مواد البناء خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الأسعار، مع الزيادة التي تشهدها أسعار المواد الخام عالميًا، وكذلك ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، فضلاً عن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».

القطاع يستحوذ على 1.7% من رأس المال السوقي للبورصة

وقال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية في حديثه لـ«الوطن»، إن قطاع مواد البناء بالبورصة أحد أهم القطاعات الموجودة بالسوق حيث يضم في حوزته 11 شركة مختلفة الأنشطة، بين صناعة الأسمنت والسيراميك والبلاستيك والمحابس، لافتا إل أن القطاع يشكل 1.7% من رأس المال السوقي للبورصة، حيث يبلغ رأس نحو 7.2 مليار جنيه.

وأضاف «عطا»، أن البورصة شهدت أداءً جيدا لهذا القطاع حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وسجل القطاع ارتفاعات قوية بلغت نحو 33% للقطاع ككل ولكنه تأثر نتيجة لتراجعات البورصة الحادة مؤخرا.

القطاع يرتفع 16.8% منذ بداية العام

وسجل قطاع مواد البناء في البورصة، نشاطاً في الأداء منذ بداية العام الجاري محققاً نمو 16.8%، حيث بلغت قيمة المؤشر بنهاية شهر نوفمبر الماضي 792.72 نقطة، مقارنة مع 678.44 نقطة قيمة المؤشر بنهاية ديسمبر 2020.

وأشار «عطا»، إلى أن أنظار جميع المتعاملين بالسوق المصرى تتجه خلال الفترة الأخيرة نحو قطاع مواد البناء وخاصة فى ظل ارتفاع معدلات التصدير للشركات التى يضمها هذا القطاع والتى أثرت بالإيجاب على نتائج اعمال شركاته، وذلك بعد حصول الدولة على الجزء الأكبر من خطة إعمار ليبيا وما يترتب عليه من زيادة معدلات تصدير وبالتبعية نمو فى نتائج الأعمال.

النتائج المالية لأبرز شركات قطاع مواد البناء

وتستعرض «الوطن» أبرز النتائج المالية لعدد من شركات قطاع مواد البناء كالتالي:

- مصر للأسمنت قنا

حققت الشركة بالربع الثالث من العام الجاري نموا في أرباحها بلغ 211%، مقارنة بنفس الفترة بالعام الماضي، حيث حققت أرباحا بلغت 122 مليون جنيه، مقارنة بـ39.1 مليون جنيه في العام الماضي.

- العز للسيراميك والبورسلين

تحولت الشركة من الخسارة إلى الربحية خلال فترة التسعة أشهرمن العام الجاري، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 83 مليون جنيه مقابل خسائر العام الماضي بلغت 29.3 مليون جنيه في ظل ارتفاع المبيعات والقدرة التصديرية للشركة.

- العربية للمحابس

حققت الشركة صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي 796.272 مليون جنيه، مقابل 529.768 مليون جنيه بنفس افترة من عام 2020.

- ليسيكو مصر

استطاعت شركة ليسكو مصر، أن تقلص من خسائرها خلال التسعة أشهر، حيث حققت خسائر بلغت 23.2 مليون جنيه مقارنة مع 195.7 مليون جنيه بنفس افترة من العام الماضي.

أداء أسهم قطاع مواد البناء خلال نوفمبر

شهدت أسهم شركات مواد البناء المدرجة في البورصة، تباين في الأداء خلال شهر نوفمبر الماضي، ويضم قطاع مواد البناء بالبورصة نحو 11 شركة، من بينهم 4 أسهم سجلت تراجعت، فيما ارتفعت 5 أسهم، واستقر سهمان.