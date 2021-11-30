مبيعات الأسمنت تنتعش محليا وعالميا بعد 6 أشهر من القرارات الحكومية

استمر قطاع الأسمنت في تحقيق معدلات أداء إيجابية، بعد نحو 6 أشهر من القرارات الحكومية المتعلقة بدعم الصناعة، عبر تقليص المعروض في الأسواق المحلية، وحل أزمة الفائض الكبير.

وعلى الرغم من عدم عودة الطلب المحلي إلى مستويات ما قبل جائحة «كورونا»، إلا أن القوائم المالية الصادرة عن شركة «أسمنت سينا»، أظهرت أن القطاع واصل تحقيق أداء أفضل خلال الفترة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب القوائم التي أرسلتها الشركة إلى إدارة البورصة اليوم، ارتفعت إجمالي قيمة مبيعات الأسمنت، بنسبة بلغت 67.2%، حيث قفزت من 588.6 مليون جنيها، في سبتمبر 2020 إلي 984.7 مليون جنيها بنهاية سبتمبر الماضي.

ارتفاع مبيعات التصدير بنحو 100%

وأشارت البيانات، إلى أن مبيعات التصدير ارتفعت بنحو 100% خلال الفترة المذكورة، كم ارتفعت المبيعات المحلية بنحو 50%، مسجلة 1.6 مليون طن، وذكرت القوائم أن الإنتاج داخل الشركة، ارتفعت بنسبة 52.5% تقريبا، ليصعد من مليون طن إلى 1.6 مليون طن.

ويأتي الأداء الإيجابي للشركة، في وقت حقق فيه قطاع الأسمنت أداء قياسيا فيما يتعلق بالتصدير، حيث كشفت أحدث بيانات للمجلس التصديري عن تحقيق القطاع، صادرات بنحو 347 مليون دولار في الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 115 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو تجاوز 200%.

اقتراحات مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء، اقترح في شهر مايو الماضي، على منتجي الأسمنت خفض الإنتاج بنسبة 10% بهدف تقليص تخمة المعروض في الأسواق، وهو المقترح الذي تبعه قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو بالسماح بالطلب المقدم من نحو 23 شركة أسمنت لخفض الإنتاج.

وتشير بيانات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إلي أن إجمالي استهلاك الأسمنت بلغ 44.9 مليون طن في 2020، في حين بلغت الطاقة الإنتاجية في نفس العام نحو 82.5 مليون طن، وكانت الشعبة كشفت في أوقات سابقة عن تزايد الشكاوي نتيجة الفوائض الإنتاجية التي تعدت 30 مليون طن نتيجة لانخفاض الطلب.

تقليص المعروض من الأسمنت في الأسواق المحلية

بالتزامن مع قرارات حكومية من شأنها تقليص المعروض من الأسمنت في الأسواق المحلية، كشفت القوائم المالية التي أرسلتها اليوم، شركة «أسمنت سينا» إلى إدارة البورصة عن مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالمبيعات المحلية والتصدير، عن الفترة المنتهية في يونيو الماضي.

وأظهرت القوائم أن إنتاج الشركة من «الكلينكر» ارتفع بنحو 50.8% بنهاية يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 934.7 ألف طن، مقارنة بـ619.8 ألف طن بنهاية يونيو 2020، كما ارتفع إنتاج الأسمنت بنسبة 62.6% بإجمالي إنتاج 1.1 مليون طن، مقارنة بـ 689.2 ألف طن.