رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 لجميع المحافظات.. 4 خطوات مطلوبة

مع بداية كل شهر يبحث العديد من المواطنين في مختلف شركات توزيع الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية عن قيمة فاتورة الكهرباء، حتى يتمكّنوا من دفع قيمتها، لذا تستعرض «الوطن» رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 لجميع المحافظات.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

ويستطيع مختلف المواطنين بجميع محافظات الجمهورية التعرف والاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 من خلال الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت الذي خصصته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويحتوي على كافة شركات توزيع الكهرباء، الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

وحتى يتمكّن جميع المواطنين من معرفة قيمة فاتورة الكهرباء 2021 يجب عليهم اتباع العديد من الخطوات التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهي كالتالي:

1 - فتح الموقع الرسمي للاستعلام عن فواتير الكهرباء 2021 الذي يتضمن كل شركات توزيع الكهرباء التابعة لها المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك عن طريق الضغط على هذا الرابط.

2 - تظهر الصفحة الرئيسية على الموقع، وبها 8 اختيارات لشركات توزيع الكهرباء، وهي: «شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء».

3 - في الخطوة التالية يجب على المستخدم اختيار الشركة التي يتبعها من بين هؤلاء الشركات.

4 - وأخيراً ينبغي على المستخدم إدخال كل البيانات المطلوبة منه من أجل تمكنه من معرفة فاتورة الكهرباء 2021.

وفي سياق مختلف، كانت وزارة الكهرباء قد وجهت العديد من النصائح إلى المواطنين، من أجل التعامل موجات الطقس السيئة خلال فصل الشتاء، بهدف حمايتهم من حوادث الصعق في أثناء تساقط الأمطار، وكان من أبرز تلك النصائح هي، الابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة في الشوارع، مع عدم ملامسة أي أسلاك كهربائية.