منافذ سداد فواتير استهلاك الكهرباء لـ شهر ديسمبر 2021

يبدأ 28 مليونا من المشتركين أصحاب العدادات التقليدية بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع محافظات الجمهورية، غدا، البحث عن الطرق والآليات والخطوات التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لكيفية سداد قيمة فواتير الاستهلاك عن شهر ديسمبر 2021 إلكترونيا تنفيذا لخطة الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والحد من انتشار فيروس كورونا باستخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء.

رابط الموقع الإليكتروني الشركة القابضة للكهرباء للاستعلام وسداد فاتورة ديسمبر 2021

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر موقعا إليكترونيا يمكن من خلاله أن يقوم مشتركو شركات الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات بالبحث والاستعلام عن قيمة الاستهلاك وسداد الفواتير عن شهر ديسمبر 2021.

- الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال الرابط لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

سداد فاتورة شهر ديسمبر 2021 بمنافذ شركات التحصيل الإلكتروني

وأتاحت الشركة القابضة مصر منافذ لشركات التحصيل الإلكتروني لفواتير شهر ديسمبر 2021 وهي كالتالي

** 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي: «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي».

** 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية عن طريق شركة «فوري».

سداد فاتورة استهلاك الكهرباء شهر ديسمبر 2021 عن طريق البنوك

ووفرت الشركة القابضة للكهرباء امكانية سداد فواتير استهلاك شهر ديسمبر 2021 بشركات توزيع الكهرباء التابعه لها بجميع المحافظات عن طريق عدد من البنوك وهي كالتالي

** 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير وهي: «البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الإماراتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK»، عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store).

** 10 آلاف ماكينة صراف آلي ATM موزعة على مستوى الجمهورية.