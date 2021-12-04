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إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
10:38 ص | السبت 04 ديسمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب 11 شخصا بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل قليل بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، أمام منطقة المغازي في اتجاه القاهرة.

نقل المصابين للمستشفى

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، في اتجاه القاهرة بنطاق مركز دمنهور.

ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

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