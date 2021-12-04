محامي رشوان توفيق: ابنته وقعت على عدم التصرف في أمواله دون علمه وخالفت

قال مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، في حديثه لـ«الوطن»، إنه طلب من محكمة جنوب القاهرة إدخال خصوم جدد في القضية المقامة من ابنته آية رشوان توفيق، والتي تطالب فيها بإلغاء توكيلين صادرين منها لوالدها، وهما عصام الدين حسن محمد ومحمد عصام الدين حفيد الفنان الكبير رشوان توفيق وبنك مصر، حيث أن الدعوى والتوكيلات كانت بسبب التصرف في أموال مملوكة للمدعى عليه وهو الفنان رشوان توفيق.

ابنة رشوان توفيق أخذت مبلغًا كبيرًا من نقود والدها

وأضاف محامي الفنان رشوان توفيق، أن البنك صرف مبلغًا كبيرًا لابنة الفنان رشوان توفيق آية، وأن هذا المبلغ كان يتعايش منه، وأنه كان قد أودع هذا المبلغ باسم ابنته التي أقرت بإقرار مكتوب هي وأطراف المدخلين، بأن هذه الأموال مملوكه للمدعى عليه، ووضع عدم التصرف فيها، وقد تصرفوا فيها ومنعوه من العائد الخاص بهذه المبالغ.

وأضاف أن هذا هو الوجه الحقيقي لهذه الدعوى والنزاع الحقيقي وليس موضوع القسمة، وأن موضوع القسمة موضوع آخر يمكن البحث فيه في الجلسة القادمة.

أموال رشوان توفيق

وأضاف أنه تم إصدار التوكيل بسبب التصرف في الأموال الخاصة به المودعه باسم ابنة الفنان رشوان توفيق بالتصرف الذي يراه طوال حياته، ثم تعود إليها بعد وفاته، وأنه يحصل على العائد الشهري لهذه الأموال طوال فترة حياته، وتصرفت في هذه الأموال بالمخالفة للإقرار الذي وقعت عليه.

وكان الفنان الكبير رشوان توفيق، وحفيده غابا عن حضور جلسة نظر الدعوى المقامة من ابنته آية ضده بإلغاء التوكيلات، بينما حضر دفاعه بتوكيل من الفنان، ولم تستغرق القضية سوى دقائق قليلة وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 25 ديسمبر الجاري للإعلان.