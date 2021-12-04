مصر تستضيف 4 دول أفريقية للتعاون في المشروعات الصغيرة

أكّدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة بالقارة الأفريقية، يعد من أهم أولويات عمل الحكومة المصرية في المرحلة الحالية، وذلك تنفيذُا للتوجهات الرئاسية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة ومصر.

وأضافت أنَّ هذا التعاون يقوم على نقل التجربة المصرية في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية المواتية وإتاحة سبل التمويل الميسر والخدمات الفنية والتسويقية لأصحاب هذه المشروعات وتنمية مهاراتهم التصنيعية والتشغيلية وكذلك دراسة احتياجات الأسواق الأفريقية من المنتجات المصرية والعمل على تلبيتها.

تمويل 2555 مشروعا بـ906 ملايين جنيه وتوفير 20 ألف وظيفة

جاء ذلك بمناسبة، زيارة وفد يضم ممثلي 4 مؤسسات تنموية من دول الكاميرون والسنغال وكوت ديفوار وجزر القمر بزيارة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعرف على تجربة الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة خاصة في مجال التمويل الإسلامي حيث اطلعت المؤسسات المشاركة على نماذج للمشروعات الناجحة التي نفذها الجهاز بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال مشروع دعم تشغيل الشباب «Yes Egypt» الذى تمّ من خلاله تمويل 2555 مشروعا بإجمالي قدره 906 ملايين جنيه ساهمت في توفير ما يزيد على 20 ألف فرصة عمل.

تمويل 1800 عميل بـ5 محافظات

وزار الوفد أحد المشروعات الناجحة التي نفذها الجهاز بالتعاون مع شركة «مصر الخير» في مجال تنمية الثروة الحيوانية من خلال مشروع أرض الخير الذي تمّ من خلاله تمويل ما يزيد على 1800 عميل بمحافظات الوادي الجديد وأسيوط ومدينة الطور بجنوب سيناء والواحات البحرية بالجيزة.

كما استقبل فرع الجهاز بمحافظة القليوبية وفد المؤسسات التنموية الأفريقية حيث تم اطلاعهم على آليات عمل الجهاز وتجربته في تنفيذ الشباك الواحد لمساعدة العملاء فى استخراج كل المستندات الضرورية لإقامة مشروعاتهم.

واختتم الوفد زيارته بالتعرف على مختلف الأنشطة التي ينفذها الجهاز في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تتناسب مع احتياجات العملاء المتعددة بالإضافة إلى الخدمات غير المالية التي تتضمن الدورات التدريبية الخاصة بنشر فكر العمل الحر والدورات المتخصصة فى الحرف اليدوية والتراثية ومساعدة العملاء في تسويق منتجاتهم، إضافة إلى المشروعات التي ينفذها الجهاز في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية لتوفير يوميات تشغيل للعمالة غير المنتظمة.