106 ملايين جنيه حصيلة تمويل جهاز تنمية المشروعات بـ3 محافظات

استمرارا للجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لأبناء المراكز المستهدفة من خلال إكسابهم مهارات جديدة؛ تساعدهم على تلبية متطلبات سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة توفر فرص عمل وتحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.

نظم فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة برج العرب، سلسلة من الندوات لتنمية مهارات وتأهيل السيدات بمقر جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي بقرية بهيج، وذلك بالتعاون مع وحدة النوع الاجتماعي التابعة للمكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهمية مساهمة المرأة في تحسين المستوى الاقتصادي لأسرتها وتعريف السيدات المشاركات بخطوات إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

الفرع نظم ما يقرب من 20 ندوة تعريفية

وأوضح ماهر عطية، مدير فرع الجهاز ببرج العرب، أن الفرع نظم ما يقرب من 20 ندوة تعريفية، تناولت الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات القائمة ولهؤلاء الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، كما ناقشت المزايا والتسهيلات والحوافز الضريبية التي يتيحها قانون تنمية المشروعات الجديد لأصحاب المشروعات شهدت تلك الندوات مشاركة فعالة من أهالي قرى ومدن برج العرب.

وأكد ماهر عطية على أن المواطنين يمكنهم التوجه لمقر الجهاز في مدينة برج العرب «بالمجاورة السادسة - الإسكان التجاري – عمارة رقم 3»، للتعرف على مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز.

106 ملايين جنيه ضخها جهاز تنمية المشروعات

وصرح الأستاذ صلاح ماجد مدير المنطقة الرابعة بالجهاز، وتشمل محافظات «الإسكندرية، برج العرب، كفر الشيخ، البحيرة ومطروح»، أن جهاز تنمية المشروعات ضخ 106 ملايين جنيه، نفذت نحو 3705 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أتاحت ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل بالقرى والمراكز المستهدفة في محافظات كفر الشيخ والبحيرة ومدينة برج العرب.

وأضاف صلاح ماجد، أن جهاز تنمية المشروعات قدم منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن حزمة من الخدمات غير المالية بالمراكز المستهدفة من المبادرة تضمنت عقد 5 دورات تدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال وعقد نحو 40 ندوة تعريفية لتوضيح الخدمات التي يقدمها الجهاز ومناقشة قانون تنمية المشروعات الجديد والمزايا التي يقدمها لأصحاب المشروعات، كما تم توفيق أوضاع لـ30 مشروعا؛ واستصدار 150 ترخيصا نهائيا ومؤقتا؛ واستخراج 55 شهادة تصنيف ومزايا، كما تم إعداد مساعدة العملاء في إعداد دراسات الجدوى لبدء مشروعاتهم وتم تسجيل 21 مشروعا بسجل الموردين وإتاحة خدمة الباركود لـ3 مشروعات وترشيح 4 مشروعات للمشاركة بالمعارض التي يقيمها الجهاز.