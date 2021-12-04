مدير أكاديمية «تانكيو عرب»: نستهدف الأطفال بداية من 4 لـ16 سنة

قال الدكتور حسين زناتي مدير أكاديمية «تانكيو عرب» اليابانية، إنَّه سيشارك في محافظة أسوان ببعض الأنشطة الخاصة بالأكاديمية: «نحاول التواصل مع بعض المؤسسات الموجودة في مصر، وكان بدايتها مؤسسة مصر تستطيع والتقنيا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة».

سنعمل على تطوير التعليم في أسوان

وأضاف مدير أكاديمية «تانكيو عرب» اليابانية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «سنعمل على تطوير التعليم في أسوان في بعض الملفات مثل التنمية المستدامة وإعادة التراث، حيث نشأت الأكاديمية في عام 2005 وتتخصص في التعليم الشيق والإبداع والاكتشاف».

وتابع مدير أكاديمية «تانكيو عرب» اليابانية: «نستهدف الأطفال بداية من 4 سنوات وحتى 16 سنة، ونعمل على خلق بيئة تعليمية شيقة للأطفال لتنمية مهاراتهم وميولهم والشغف ومتعة التعليم».

ولفت إلى أن نجله «حمد» أصغر مدير فني في الأكاديمية واليابان، لافتًا إلى أنه حصل على وسام أفضل مشروع تعليمي إلكتروني على مستوى اليابان العام الماضي، بينما حصل هو –يقصد نفسه- على وسام أفضل أجنبي في اليابان على مدار 20 عاما.

الأكاديمية يعمل بها 70 طالبا على مدار 5 أشهر

وواصل مدير أكاديمية «تانكيو عرب» اليابانية، «يعمل معنا 70 طالبا على مدار 5 أشهر، حيث نعلمهم ما يجب أن يقدموه لمجتمعهم بعد انتهاء البرنامج، وقبل مجيئنا إلى مصر نظمنا لقاءً مفتوحا مع الطلاب في اليابان عبر يوتيوب وحضر 5 آلاف طالب وأولياء الأمور في الأكاديمية للتعرف على الحضارة المصرية ولكن بطريقة شيقة مثل المسابقات والألغاز لزيادة اهتمام الأطفال».