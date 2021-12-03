وزيرة الثقافة: سمبوزيوم أسوان الدولي رمز للريادة الحضارية لمصر

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت منذ إنشائه وعلى مدار 26 عاما أصبح رمزاً للريادة الحضارية لمصر في هذا الفن العريق الذي امتازت به عبر العصور.

وأشادت بدور السمبوزيوم في إحداث طفرة هائلة في مجال الفنون التشكيلية من خلال إعطائه فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات والمهارات التي ساهمت في إبراز أجيال متعاقبة لكبار وشباب الفنانين التشكيلين والنحاتين من مصر ومختلف دول العالم لتساهم أعمالهم الفنية في إنشاء أكبر متحف مفتوح للسبموزيوم على أرض أسوان.

محافظ أسوان يقدم التهنئة للفنانين المشاركين في النحت

وخلال الفعاليات قدم اللواء أشرف عطية خالص التهاني لإدارة المهرجان وكوكبة الفنانين المشاركين فيه بهذه الدورة من مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولي الذي أصبح علامة مميزة وحدثاً فنياً وثقافياً وتنويرياً عالمياً تحتضنه سنوياً باعتباره أول مهرجان للسمبوزيوم يتم تنظيمه داخل مصر، وفي مقدمة المهرجانات على المستوى الدولي.

وأكد محافظ أسوان أن على الرغم من تداعيات وأثار سوء الأحوال الجوية والسيول التي شهدتها المحافظة ، إلا أن إرادة الدولة المصرية نجحت في خروج الدورة الـ 26 لمهرجان سمبوزيوم أسوان الدولي إلى النور والوصول بفعالياته إلى هذا الحفل الختامي الرائع.

محافظ أسوان يشيد بدور وزارة الثقافة

وأشاد محافظ أسوان بجهود وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية ، بجانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمستثمرين وأصحاب المحاجر والذين ساهموا في إنجاح فعاليات هذه الدورة والمهداة لروح الفنان العالمي الراحل آدم حنين مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي.

وشهدت عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية ختام الدورة الـ 26 من مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولي، وسط أحضان الطبيعة الساحرة و بعد مرور أكثر من 40 يوماً من الأعمال الفنية المتميزة النابعة من روح التاريخ وعبقرية المكان والإنسان.

وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقهم الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان ناسان دوس قوميسير عام السمبوزيوم، وقد بدأت الفعاليات بقيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتفقد الأعمال الفنية التي أنتجتها الدورة الحالية للمهرجان والتي بلغت 16 عملا فنيا للفنانين المصريين والأجانب.

واختتمت الفعاليات بتقديم عروض فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، بجانب قيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتوزيع دروع وميداليات المحافظة وشهادات التقدير للمكرمين من العمال وشركاء النجاح المساهمين في نجاح دورات السمبوزيوم السابقة، علاوة على الفنانين المشاركين في الدورة الحالية.