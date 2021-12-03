وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يضعان حجر أساس مكتبة مصر العامة

وضعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حجر أساس إنشاء مكتبة مصر العامة بأسوان، وذلك بحضور السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

أسوان إحدى العلامات البارزة في تاريخ الريادة المصرية

وقالت وزيرة الثقافة، إن أرض أسوان تعد إحدى العلامات البارزة في تاريخ الريادة المصرية، وتشهد حاليًا اهتمامًا غير مسبوق من الدولة بكافة أجهزتها.

وأضافت أن المحافظة الساحرة، تزخر بالعديد من المواقع الثقافية الهامة التي يتوجها مشروع مكتبة مصر العامة، مؤكدةً أن تأسيس فرع جديد لها بالمحافظة، يأتي ضمن خطوات نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية في كافة أنحاء الجمهورية، باعتبارها احد وسائل تطوير الوعي، وتلعب دورًا هاما في خلق أجيال مستنيرة قادرة على استكمال بناء الوطن وتحقيق الرخاء والازدهار.

تقديم كافة أوجه الدعم لإنهاء أعمال المكتبة

من جانبه، أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لإنهاء أعمال إنشاء المكتبة لتقديم خدماتها لأهل أسوان، مثمنًا دور وزارة الثقافة في تقديم مختلف ألوان الإبداع بالمحافظة، من خلال الأنشطة والفعاليات المتعددة والمتنوعة.

الجدير بالذكر، أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ 3247 متر مربع، وتشمل مبنى مكتبة مصر العامة، وقاعة اجتماعات متعددة الأغراض، إلى جانب جراج متعدد الطوابق، وتم إعداد جدول زمني للتنفيذ خلال 18 شهرًا.