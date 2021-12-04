سعر زيت التموين بسلع شهر ديسمبر 2021.. 25 جنيها للزجاجة اللتر

وزعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائمة السلع التموينية لشهر ديسمبر 2021 على منافذ صرف التموين والمجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، حيث تضمنت القائمة أسعار السلع بما فيها سعر الزيت في التموين لشهر ديسمبر 2021، الذي لم يشهد تغيرا عن سعره في شهر نوفمبر الماضي، سواء بالنسبة للزجاجة وزن لتر أو الزجاجة التي تزن 800 ملي.

سعر الزيت في التموين لشهر ديسمبر 2021.. حسب حجم الزجاجة

ويختلف سعر الزيت في التموين لشهر ديسمبر 2021، باختلاف حجم الزجاجة، حيث تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنافذ صرف السلع التموينية حجمين من زجاجة الزيت، الزجاجة الأولى وزن اللتر ويبلغ سعرها 25 جنيهًا، أمام الزجاجة الثانية فتزن 800 ملي ويبلغ سعرها 20 جنيهًا، وذلك وفق سعر المستهلك الذي حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ضخ 3 آلاف طن زيت يوميا لمخازن الجملة

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا إلى منافذ صرف السلع 3000 طن من الزيت مناصفة بين الزجاجة لتر وحد والزجاجة 800 ملي، وذلك من أجل توفير حصص ومقررات المواطنين من سلعة الزيت على بطاقات التموين، باعتبارها من السلع التموينية الأساسية على البطاقة.

كمنا تضخ الشركة القابضة أيضًا يوميًا لمنافذ الصرف، 4 آلاف طن من السكر، و1000 طن من الأرز، و1000 طن من المكرونة، فضلًا عن الضخ اليومي لمخازن الجملة لباقي السلع الغذائية وغير الغذائية التي توفرها الوزارة على قائمة السلع المدعمة التي تصرف على البطاقة التموينية بباقي مبللغ الدعم المخصص للبطاقة.

وفي يوم 28 أكتوبر الماضي، أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة سعر الزيت في التموين ليسجل سعر الزجاجة اللتر 25 جنيهًا، بدلًا من 21 جنيهًا، وسعر الزجاجة 800 مللي 20 جنيها بدلا من 17 جنيهًا، وذلك بسبب الزيادة العالمية التي شهدها الزيت.