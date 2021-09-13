اعرف سلع التموين الإجبارية والاختيارية.. الفول والعدس «حسب احتياجك»

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ السلع التي تضخها هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة لجميع منافذ صرف السلع شهريًا من أجل سد احتياجات المواطنين من سلع التموين، يبلغ عددها 28 سلعة من بينهم سلع إجبارية وسلع اختيارية على حسب حرية المواطن.

سلع إجبارية على بطاقة التموين

وأكّدت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة تحدد حصة كل بطاقة من السلع الإجبارية بناء على عدد أفراد، موضحة أنَّ هذه السلع الإجبارية هي (الزيت والسكر والأرز)، موضحة أنَّ حصة الفرد الواحد من هذه السلع على بطاقة الدعم التمويني تكون (زجاجة زيت و2 كيس سكر ونصف كيلو أرز)، مشيرة إلى أنَّ البطاقة التي يبلغ عددها فردين على سبيل المثال تحصل على (4 أكياس سكر وزجاجتا زيت وكيس أرز)، فيما تحصل البطاقة التي يبلغ عددها 4 أفراد على (8 أكياس سكر و4 زجاجات زيت و2 كيس أرز).

سلع اختيارية على بطاقة التموين

ونوهت المصادر، إلى أنَّ هناك سلع أخرى ليست إجبارية على بطاقة التموين، وإنما يختار منها المواطن بحسب احتياجه وبحسب المبلغ المتوفر لديه بعد صرف حصة بطاقته التموينية، موضحة أنَّه يأتي من هذه السلع على سبيل المثال (الفول والعدس والمكرونة والصلصة) وباقي قائمة السلع التي تضخها الشركة القابضة للصناعة الغذائية.

وأضافت المصادر، أنَّ عدد وأسعار السلع التموينية التي يتمّ ضخها لمنافذ صرف السلع التموينية هي كالتالي:

قائمة أسعار السلع التموينية في منافذ صرف التموين

- سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

- الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

- عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

- فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

- مسلى صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

- شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

- صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

- جبنة تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

- جبنة تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

- مسحوق أتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

- مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 5.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

- زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي 17 جنيهًا.

- زيت خليط 1 كجم 21 جنيهًا.

- مكرونة 1 كجم 8 جنيهات.

- مكرونة 500 جم 4 جنيهات.

- دقيق معبأ 1 كجم 7 جنيهات.

- علبة كبريت جنيه واحد.

- كيس ملح جنيه واحد.

- بار حلاوة طحينية جنيهان.

- ظرف طحينة بيضاء جنيهان.

- كيس سائل غسيل أواني جنيهان.

- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

- كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.