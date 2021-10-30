أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2021.. 4 جنيهات زيادة في زجاجة الزيت

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2021، والتي من المقرر البدء في تطبيقها بعد غد الإثنين الموافق 1 نوفمبر، في جميع منافذ صرف السلع التموينة على مستوى المحافظات.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2021.. سعر جديد للزيت والمكرونة والدقيق

وجاءت أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2021، متضمنة السعر الجديد لزيت التموين والذي أعلن عنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، فضلا عن السعر الجديد لكل من المكرونة والدقيق والذي تم تحريم سعرهما بداية من شهر أكتوبر 2021.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2021.. 25 جنيها سعر لتر زيت التموين

وشملت أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2021، سعر لتر زجاجة الزيت متضمنا 4 جنيهات زيادة في الزجاجة زنة لتر حيث ستباع للمواطن على بطاقة التموين بسعر 25 جنيها بدلا من 21 جنيها كما في السابق، فضلا عن سعر زجاجة زيت التموين والتي ستباع بسعر 20 جنيها بدلا من 17 جنيها.

ما هو سعر المكرونة والدقيق في أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2021؟

كما شملت أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2021، أيضا الأسعار الجديدة للمكرونة والدقيق بعد أن تم تحريك سعر كل منهما، حيث أصبح سعر كيلو المكرونة 8.50 جنيه بدلا من 8 جنيهات، كما أصبح سعر نصف كيس المكرونة 4.25 جنيه بدلا من 4 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ 7.50 جنيه بدلا من 7 جنيهات.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2021

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه، بدلا من 8 جنيهات.

19. مكرونة 500 جم 4.25 جنيه، بدلا من 4 جنيهات.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه، بدلا من 7 جنيهات.

21. علبة كبريت جنيه واحد.

22. كيس ملح جنيه واحد.

23. بار حلاوة طحينية جنيهان.

24. ظرف طحينة بيضاء جنيهان.

25. كيس سائل غسيل أواني جنيهان.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.