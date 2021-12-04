أول رد من «التعليم» على إلغاء الدراسة في بعض المحافظات بسبب سوء الطقس

علق مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إلغاء الدراسة في بعض المحافظات بسبب سوء الطقس، موضحا أن إلغاء الدراسة في المحافظات بسبب الطقس السيء أمر يعود للمحافظين بالتنسيق مع المديريات التعليمية والإدارات، مؤكدا على أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس.

تفعيل لجنة الحماية المدرسية في بعض المحافظات بسبب سوء الطقس

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تفعيل لجنة الحماية الاجتماعية لتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، خاصة في حالات إلغاء الدراسة في بعض المحافظات بسبب سوء الطقس، مؤكدا على أن لجنة الحماية المدرسية تساعد الطالب على كيفية التعامل مع حالات الطقس السيء سواء كسقوط أمطار أو سيول.

وتابع المصدر، أنه في حالة إلغاء الدراسة في بعض المحافظات بسبب سوء الطقس يجب على الطلاب متابعة شرح الدروس من المنصات التعليمية والتي تتمثل في بنك المعرفة المصري ومنصة حصص مصر التعليمية ومنصة البث المباشر.

وترصد «الوطن» في السطور التالية المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة:

منصة حصص مصر التعليمية

تتميز منصة حصص مصر التعليمية بأسلوب متميز في شرح الدروس، وتقدم المناهج الدراسية عبر الإنترنت بشكل متكامل.

منصة البث المباشر

هي منصة للتواصل المباشر بين المعلمين ذوي الخبرة والطلاب من لقاءات مباشرة وتهدف إلى خلق تواصل فعال بديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت.

منصة ذاكر

تقدم شرحاً في مواد الأحياء والكيمياء واللغة الإنجليزية والجغرافيا والتاريخ والفلسفة والحياة والفيزياء وعلم النفس والاجتماع.

محتوى نجوى التعليمية

يساعد محتوى نجوى على التعلم عبر الإنترنت لكونها مزوّدة بأدوات تحليلية من شأنها تعزيز التحصيل الدراسيّ.

بنك المعرفة المصري

يمكن بنك المعرفة المصري الطلاب من الوصول إلى كتب علمية في مختلف التخصصات.

القنوات التعليمية

وفرت الوزارة عددا من القنوات التعليمية التليفزيونية لبث شرح الدروس والمناهج التعليمية مثل «مدرستنا 1 ومدرستنا 2».