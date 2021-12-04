«تعليم المنيا» تحذر الطلاب من إعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار

وضعت الإدارات التعليمية في مراكز محافظة المنيا التسع خطة لمواجهة تقلبات الطقس واحتمالية سقوط الأمطار خلال انعقاد اليوم الدراسي، خاصة في مدارس المراحل الابتدائية والإعدادية ورياض الأطفال.

صيانة الكهرباء وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم

وقال مسوؤل بمديرية التعليم، إنه تم التنبيه علي مديري المدارس والمعلمين والطلاب، بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال سقوط الأمطار أثناء انعقاد اليوم الدراسي، ومنها فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول ولا يتم إعادته إلا بعد التأكد من جفاف الجدران والأرضيات بشكل تام منعا لحدوث ماس كهربائي، وصيانة مفاتيح الكهرباء وتغير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب وفحص الأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة، وتنظيف أسطح المدارس وإزالة أي مخلفات أو رواكد وتسليك مسالك المطر.

وأضاف أن الخطة تشمل عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار، حرصا علي حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء، وتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار، حرصا علي حياتهم، وعدم العبث بمياه الأمطار تحسبا لوجود أي خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات صرف مفتوحة.

لجنة إدارة أزمات بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ التعليمات

كما تقرر تشكيل لجنة إدارة أزمات وكوارث بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات، وقيام الإذاعة المدرسية بعمل توعية للمجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقري والنجوع، مع ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بكل مركز بأي ملاحظات موجودة بالمباني أو الأسوار علي وجه السرعة.