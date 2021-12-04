عبدالغفار يستعرض تقريرًا حول زيارة المجلس الأعلى للبحوث العلمية لإسبانيا

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول زيارة المجلس الأعلى للبحوث العلمية إلى إسبانيا، وذلك بدعوة من مكتب براءات الاختراع الإسباني.

وقال الدكتور محمود صقر، إنه كان في استقبال الوفد المصري، الدكتور انخيليس جوميز، نائب رئيس المجلس الأعلى للبحوث العلمية لشؤون العلاقات الدولية، والدكتور آنا كاسترو، نائب رئيس المجلس الأعلى للبحوث العلمية، وكان بصحبة الوفد المصري خلال الزيارة، رئيس مكتب براءات الاختراع الإسباني، ومُنسق مشروع التوأمة المصري الإسباني المدعوم من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه تم استعراض نُبذة عن تاريخ المجلس ودوره الريادي في مجال دعم البحوث العلمية والابتكار.

رؤية مصر 2020

وألقى رئيس الأكاديمية، محاضرة حول رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، واستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، واستعرض المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها تلك الاستراتيجية.

وعرض رئيس الأكاديمية، لمحة تاريخية عن تاريخ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ودورها في دعم المراكز البحثية وتشجيع الابتكار والمبتكرين وخطتها التنفيذية 2014-2022، وأهم المشروعات القومية الكُبرى التي تُنفذها ومنها مشروع دعم الابتكار وريادة الأعمال ونقل وتسويق التكنولوجيا ومشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين.

مكتب براءات الاختراع المصري

واستعرضت الدكتورة منى يحيى رئيس الإدارة المركزية لمكتب براءات الاختراع المصري، دور المكتب في حماية الابتكارات، معربة عن تطلعها أن تكون تلك الزيارة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون بين الجانبين، فيما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة، وإنشاء شركة الأكاديمية لنقل وتسويق التكنولوجيا.

وناقش الجانبان سُبل التعاون، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتعاون المشترك، خاصة أن البلدين من الشُركاء الفاعلين في برامج الاتحاد الأوروبي.

اختراع يكشف أورام الثدي

وتفقد رئيس الأكاديمية والوفد المرافق له، بعض المراكز البحثية التابعة للمجلس الأعلى للبحوث العلمية بمدينة مدريد، وشملت الزيارة معهد العلوم الفيزيائية والتكنولوجية، حيث التقى بمجموعة من الباحثين والمبتكرين، وتعرف خلالها على عدد من ابتكاراتهم التى حصلت على براءة اختراع، ومنها جهاز موجات فوق صوتية مبُتكر يضم 16 مجس Sensor تعمل معًا، بحيث يمكن عمل مسح كامل أوتوماتيكي للثدي لاكتشاف أورام الثدي.

يُذكر أن المجلس الأعلى للبحوث العلمية هي مؤسسة متعددة التخصصات، تجري البحوث المتقدمة في كافة المجالات العلمية، وتضُم أكثر من 130 مركزاً موزعاً في مناطق إسبانيا ذات الحكم الذاتي، ويضم أكثر من 14 ألف موظف، ويُنتج حوالي 20% من الإنتاج الوطني. وتجدر الإشارة أن الوفد المصري يضُم كل من: الدكتورة. منى يحيى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب براءات الاختراع المصري، والدكتورة إيمان صالح، نائب رئيس مكتب براءات الاختراع المصري.