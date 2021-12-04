«الصحة» تعلن 12 نصيحة للوقاية من فيروس كورونا داخل المولات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» العديد من النصائح للمواطنين أثناء الذهاب للمولات من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا أو انتقال العدوى بين المواطنين داخل المولات التي تعد جهة الأشخاص للتسوق أو التقاء ببعض الأصدقاء، وحددت الصحة هذه النصائح من أجل السيطرة على الوباء وعدم تحول الأماكن ذات التجمعات لبؤر تفشي الفيروس.

الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصاب بكورونا

وتعطي وزارة الصحة اهتماما كبيرا من أجل توعية المواطنين بالطرق الصحيحة لتنجنب الإصابة بفيروس كورونا، مناشدة المواطنين بالالتزام بالإجرءات الوقائية والاحترازية خاصة داخل أماكن التجمعات التي تكون فرص الإصابة بفيروس كورونا أعلى فيها عن الأماكن ذات التجمعات الأقل.

اللقاحات الأداة الفاعلة ضد فيروس كورونا

وأكدت وزارة الصحة، أن اللقاحات هي الأداة الرئيسية من أجل السيطرة على الوباء، فمصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لتطعيم مواطنينها والوصول لمناعة القطيع، والسيطرة على الوباء وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى عقب تطعيم كافة المواطنين بالجرعات التي توفرها الوزارة في مراكز التطعيم في مختلف محافظات مصر.

نصائح الصحة للمواطنين داخل المولات

وحددت وزارة الصحة نصائح للمواطنين أثناء الذهاب للمولات لتجنب انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا وتمثل هذه النصائح في:

- ارتداء الكمامة.

- استخدام المطهرات.

- الالتزام بالمسافة الآمنة.

- عدم لمس العين والفم والأذن.

- تجنب السلام بالأيدي أو الأحضان.

- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.

- استخدام كارت الصراف الآلى.

- تطهير دورة المياه قبل استخدامها.

- عدم تجريب مستحضرات التجميل.

- عدم اصطحاب كبار السن والأطفال.

- الحرص على عدم لمس الأسطح داخل المولات.

- استخدام الأطباق والملاعق البلاستيكية.