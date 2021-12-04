«الصحة» تحذر من مضاعفات السكري.. يسبب الفشل الكلوي

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك» منشورا تحذر فيه من خطورة المضاعفات الناتجة لمصابي مرضى السكر، وذلك ضمن دورها التوعوي والتثقيفي في المجتمع، وتوضيح كافة المفاهيم المغلوطة بشأن الأمراض المزمنة ومدى خطورتها على صحة الأشخاص المصابين بهذه الأمراض والمضاعفات الناتجة عن الإصابة بمثل هذه الأعراض التي تؤثر سلبا على صحتهم.

الصحة تسعى لتطبيق الأهداف المستمدامة رؤية مصر2030

وتعطي «الصحة» أولوية قصوى من أجل توعية المجتمع من خلال المبادرات الرئيسية التي تطلقها وزارة الصحة في مختلف المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030، وذلك ضمن أجندة الوزارة في السعى للقضاء على الأمراض المعدية والمزمنة وشرح كافة المخاطر الناتجة عن هذه الأمراض.

داء السكر يسبب الفشل الكلوي

وحذرت وزارة الصحة مصابين بداء السكر من خطورة مضاعفات الناتجة عن هذا المرض الذي قد يسبب العديد من المضاعفات أبرزها «الفشل الكلوي»، ووجهت الصحة رسالة لكافة المواطنين بضرورة الكشف المبكر والفحص والحصول على العلاج مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي للوقاية من مضاعفات الأمراض.

داء السكري يشير إلى مجموعة من الأمراض

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة حنان فؤاد، استشاري أمراض الباطنة، إن داء السكري يشير إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم، الجلوكوز أساسي للصحة بوجه عام، لأنه مصدر مهم للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، بالإضافة إلى أنه أيضا مصدر الطاقة الرئيسي للمخ.

ارتفاع السكر في الدم يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة

وأضافت حنان فؤاد في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب الأساسي لداء السكري يختلف حسب النوع، وبغض النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة السكر في الدم ووجود الكثير من السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، منها «الفشل الكلوي».