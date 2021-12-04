«الصحة العالمية»: ذوي الإعاقة أكثر الفئات حاجة للقاح كورونا

أكّدت منظمة الصحة العالمية، أهمية لقاحات كورونا بالنسبة لفئة ذوي الإعاقة في ظل بقاء تفشي الوباء، إضافة إلى ظهور المتحوّرات الجديدة من الفيروس التي طرأت على التغيير الجيني أو البروتيني، حيث تعد اللقاحات السلاح الوحيدة من أجل حماية ذوي الإعاقة من مضاعفات كورونا.

أولوية تطعيم ذوي الإعاقة بلقاح كورونا

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في منشور لها عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّها تمنح أولوية قصوى لهذه الفئة التي تعاني من أشكال الإعاقة في توفير اللقاحات وضمان وصولها لهم، مشيرة إلى أنَّ الأولوية لتطعيم ذوي الإعاقة من الفئات التالية بلقاح كورونا.

- المسنون من ذوي الإعاقة.

- الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة كامنة.

- موظفو خدمات دعم الإعاقة في بيئات الرعاية الصحية والاجتماعية.

مفهوم الإعاقة مرتبط بالضرر

وقالت «الصحة العالمية»، في بيان لها تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، إنَّ مفهوم الإعاقة مرتبط بالضرر، فليس كل الأشخاص ذوي الإعاقة متساوون في الحرمان، ويعول الكثير على السياق الذي يعيشون فيه، وما إذا كانوا يتمتعون بفرص متساوية للوصول إلى الصحة والتعليم والعمل.

ونوهت منظمة الصحة العالمية، إلى أنَّه مع استمرار الحكومات والمجتمع الدولي في محاربة جائحة كورونا، ورسم مسار إلى الأمام يخدم كافة الفئات، من الضروري أن يكون إدخال الإعاقة أمرا محوريا لتخطيط النظام الصحي وتطويره وصنع القرار، تدعم الأنظمة الصحية القوية والفعالة الإدارة القوية للطوارئ الصحية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنَّها توفر جميع سبل الدعم للعديد من الدول الأعضاء وشركاء التنمية للوفاء والالتزام بوعدهم بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، من خلال معالجة إدراج الإعاقة في قطاع الصحة، بما في ذلك كجزء من جهودنا للقضاء على جائحة كورونا.