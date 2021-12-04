الصحة تكشف موانع تطعيم لقاح كورونا فى مصر

جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن حجز لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطيعم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، تزامنا مع ذلك أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا حرصا على صحة وسلامة المواطنين أعلنت فيه موانع تطعيم لقاح كورونا في مصر، وقالت الوزارة هناك مجموعة من الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا وتتضمن المصابين بفرط الحساسية للمادة الفعالة لأي من المكونات الداخلة فى تركيب اللقاح.

موانع تطعيم لقاح كورونا

وتابعت الوزارة، فى تقريرها، أنه في حالة مرض المواطن خلال أخر 10 أيام بضيق فى التنفس وفقدان حاستى الشم والتذوق والتهاب الحلق والحمى والغثيان والسعال، لابد من الانتظار حتى تمام التعافي ثم الحصول على اللقاح، واستكملت وأيضا الأشخاص الذين يتلقون أدوية مثبطة للمناعة والتطعيمات كالأنفلونزا.

وأوضحت الوزارة أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تتضمن ارتفاع فى درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وتنميل في العضلات وإحساس بالتعب والإرهاق وتكسير، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا فى مصر

وعن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا سواء الجرعة الأولى أو الثانية، قالت الوزارة إن عددهم وصل إلى 47 مليون مواطن، ولم يتم تسجيل أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة وكل ماتم تسجيله هو ارتفاع فى درجة الحرارة وإحساس بالتعب فقط.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعداد مصابي فيروس كورونا فى مصر، وقالت إن عدد المصابين وصل إلى 361368 من ضمنهم 299434 حالة تم شفاؤها، وقالت هناك ارتفاع فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي بعد وصول عدد متعافي الفيروس إلى 299434 حتى اليوم.