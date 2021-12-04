خطوات تسجيل لقاح كورونا للأطفال في مصر.. بداية من 12 عامًا

شهد محرك البحث «جوجل»، عمليات بحث عدة، من قِبل أولياء الأمور، حول طرق التسجيل للحصول على لقاح كورونا للأطفال على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية، وذلك بعدما أجازت الوزارة تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عامًا؛ بناء على قرار منظمة الصحة العالمية.

تسجيل لقاح كورونا للأطفال في مصر

وأعلنت وزارة الصحة، عن إضافة إيقونة جديدة عقب الموافقة على تطعيم الأطفال أكثر من 12 عامًا، وذلك عند تسجيل لقاح كورونا لهذه الأعمار، خلال الفترة الحالية؛ لتجنب الإصابة بالفيروس.

تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما

ووافقت وزارة الصحة رسميًا خلال الفترة الماضية، على تطعيم الأطفال من 12-15 عاما بلقاح كورونا «فايزر»، وذلك بعد التأكد من مأمونية اللقاح على هذه الفئة وعدم وجود أي آثار جانبية تؤثر على صحتهم، وبدأ أولياء الأمور تسجيل البيانات لأطفالهم على موقع التسجيل منذ أيام ماضية، وذلك بعد توضيح كافة الخطوات التي يجب على أولياء الأمور الالتزام بها عند التسجيل.

مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة لمواطنيها

وأكدت الوزارة، أن مصر من الدول القليلة في العالم التي وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم مواطنيها والتصدي لجائحة كورونا، وذلك في إطار خطة الوزارة للسيطرة على الوباء وتوفير كافة اللقاحات لكافة الفئات العمرية المختلفة، مضيفا أنه يتم دراسة مأمونية اللقاحات على الفئات المستثناة من الحصول على اللقاح وفي حالة التأكد من سلامته عليهم سيتم إتاحته لهم.

خطوات التسجيل لتطعيم الأطفال

- دخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنـــــا.

- يختار الطالب أيقونة تسجيل طلب الحصول على اللقاح.

- يكتب الطالب البيانات المطلوبة بدقة.

- الضغط على أيقونة الطالب فئة الاستهداف «طفل أكثر من 12 عامًا».

- يختار الطالب محافظة الإقامة والمركز التابع له للحصول على اللقاح بها.

- تدون بيانات التواصل بدقة سواء البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول.

- تأكيد الطلب برسالة نصية بها كود.

- تحميل صورة بطاقته الشخصية.

- الضغط على زر «حفظ».

- سيتم إرسال رسالة نصية بها رقم الطلب.

- يتمّ إرسال الكود المكون من 20 رقمًا للاستعلام عن موعد ومكان الحصول على لقاح