موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين يتصدر جوجل رغم توقفه.. متى يعود؟

تصدر موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين، محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لسعي المواطنين إلى الوصول لرابط تسجيل المواليد، رغم توقف هذه الخدمة نهائيا سواء من رابط بوابة مصر الرقمية أو من موقع دعم مصر، ضمن الخدمات التموينية الأربعة التي تم وقفها نهائيا من المنصات الإلكترونية، وعلى رأسها خدمة إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين تموينيا.

وزارة التموين تحذر من صفحات إضافة المواليد عبر السوشيال ميديا

فيما حذرت مصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، من صفحات عبر مواقع السوشيال ميديا، توهم المواطنين بوجود موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين، مؤكدة أن هذه الصفحات تطالب المواطنين بتحويل مبالغ نقدية عبر رسائل الهاتف المحمول مقابل إضافة المواليد بالرغم من عدم وجود إضافات للمواليد حاليا في ظل توقف خدمات الإضافة في كل مكاتب التموين وعبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين ورابط موقع دعم مصر أيضا.

وذكرت المصادر لـ«الوطن»، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لا يزال يؤكد عدم وجود إضافة مواليد على بطاقة التموين حاليا، موضحة أن عودة موقع إضافة المواليد مرهون بإقرار اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الوزارة.

توقف موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين

وفي أواخر أكتوبر الماضي، تفاجأ المواطنون الراغبون في تنزيل المواليد على بطاقات التموين أو في إصدار بطاقات تموين جديدة بتوقف هذه الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية، وأصبحت الأيقونات الخاصة بهذه الخدمات غير متاحة، فضلا عن حذفها من موقع وزارة التموين دعم مصر، ولا تزال هذه الخدمات موقوفة حتى الآن رغم تصدرها محرك البحث العالمي جوجل.

خدمات التموين الموقوفة على بوابة مصر الرقمية

1 - إصدار بطاقة تموين جديدة.

2 - إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

3 - إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

4 - إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.