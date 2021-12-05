السكة الحديد تُعدل تركيب بعض القطارات بداية من اليوم

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحري والقبلي بخطوط السكك الحديدية بداية من صباح اليوم الأحد، من أجل تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب المسافرين عبر قطارات السكة الحديد، والعمل على راحته، لذا تستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة للقطارات التي يتم تعديل تركيبها بداية من اليوم.

بالتفاصيل.. القطارات التي سيتم تعديل تركيبها بداية من صباح اليوم

وحددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات المعدل تركيبها من اليوم وهي كالتالي:

القطار رقم 4 اكسبريس طنطا / القاهرة

اعتباراً من صباح اليوم سوف يتم تعديل تركيب القطار رقم 4 اكسبريس طنطا / القاهرة، إلى عربات روسي من خلال عدد 10 عربات، وذلك وبنفس جدوله الحالي.

تعديل تركيب القطار رقم 733 سوهاج / نجع حمادي والعكس

تعديل تركيب القطار رقم 733 ركاب سوهاج / نجع حمادى والعكس، وذلك بنفس جدوله الحالى، عن طريق عدد 7 عربات محسنة «تحيا مصر».

تعديل تركيب القطار رقم 718 سوهاج / أسيوط والعكس

بداية من اليوم سوف يتم تعديل تركيب القطار رقم 718 ركاب سوهاج / أسيوط والعكس، وذلك بنفس جدوله الحالى، عن طريق عدد 7 عربات محسنة «تحيا مصر».

اعتباراً من الغد.. تعديل تركيب هذه القطارات

وفي سياق متصل أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب قطارات أخرى بداية من غد الاثنين، وهي كالتالي:

تعديل تركيب القطار رقم 967 اكسبريس القاهرة / دمياط

بداية من الغد تعديل تركيب القطار رقم 967 اكسبريس القاهرة / دمياط على خط القاهرة / دمياط والعكس إلى عربات روسي من خلال عدد 9 عربات، وذلك بنفس جدوله الحالي .

تعديل تركيب القطار 968 اكسبريس دمياط / القاهرة

وأيضا بداية من الغد سوف يتم تعديل تركيب القطار رقم 968 اكسبريس دمياط / القاهرة، إلى عربات روسي من خلال عدد 9 عربات، وذلك بنفس جدوله الحالي.