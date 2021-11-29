تركيب بوابات إلكترونية بمحطتي مصر والجيزة لمواجهة «المزوغين»

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن انتهاء الهيئة من تركيب بعض البوابات الإلكترونية بمحطتي مصر في رمسيس والجيزة؛ لمنع التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحا أنه يتم تشغيل البوابات الجديدة خلال الأيام المقبلة، عقب إدخال بعض التعديلات على تذاكر القطارات، حتى يتمكن الراكب من المرور من البوابة الإلكترونية.

غرامة فورية على الموزوغين من دفع أجرة القطار

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن السكة الحديد، حددت غرامات فورية تطبق على المزوغين من دفع قيمة تذكرة القطارات، وهي 15 جنيها حال استقلال قطارات الضواحي دون تذكرة، و20 جنيهًا للقطارات المميزة والمطورة «الدرجة الثالثة»، و30 جنيهًا للقطارات المكيفة والإسباني والفرنساوى «الدرجة الثانية»، و40 جنيهًا للقطارات الـVIP الدرجة الأولى، و50 جنيهًا غرامة حالة استقلال القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية «العادية» دون تذكرة.

البوابات الإلكترونية تمنع التهرب من دفع تذاكر القطارات

ومن جانبه، أوضح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن البوابات الإلكترونية التي يتم تركيبها في المحطات الرئيسية التابعة لهيئة السكة الحديد، تحد من التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، مؤكدا أنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، مشيرا إلى أنه يتم تحصيل غرامات التهرب من دفع قيمة التذكرة في الحال بمحضر إثبات حالة.

مشروعات تطوير بـ200 مليار جنيه

وقال الوزير، في تصريحات سابق لـ«الوطن»، إن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، منوها إلى أنه مع مطلع 2022، لن يكون هناك قطار قديم على السكة الحديد.