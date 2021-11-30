هل قرار منع غير الملقحين يشمل القطارات والمترو؟.. مسؤول يجيب

تبدأ المصالح الحكومية، صباح غد الأربعاء، الموافق 1 ديسمبر الحالي، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بمنع دخول أي مواطن للجهات الحكومية والخدمية، دون الحصول على التطعيم بلقاح كورونا.

كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أعلنت الشهر الماضى عن عدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإدارى للدولة لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، بدءا من 15 نوفمبر أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على لقاح كورونا بداية من غدا.

مترو الأنفاق ينتهى من تطعيم 7 آلاف موظف بلقاح كورونا

وحول إذا ما كان قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المنشآت العامة، يشمل القطارات والمترو، اجاب أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، بأن الشركة انتهت تماما من تطعيم 7 آلاف موظف بلقاح كورونا، وأن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الركاب: «من الصعب منع أى راكب لم يتلق لقاح كورونا من دخول المحطات، لأن قطارات المترو تقل نحو ما يقارب 3 ملايين مواطن يوميا».

لسنا جهة منع دخول الركاب بسبب عدم تلقي لقاح كورونا

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شركة المترو مسؤولة عن التشغيل والصيانة والإدارة، وليست جهة منع دخول الركاب لإستقلال المترو بسبب عدم تلقيهم لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الشركة تقوم بتنفيذ خطط دورية لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين، المتعاملين مع الجمهور، بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمواجهة متحور كورونا الجديد.

السكة الحديد: من الصعب معرفة الملقحين ضد كورونا وسط مليون راكب

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، لـ«الوطن»، أنه من الصعب معرفة الملقحين ضد فيروس كورونا وسط مليون راكب هى حصيلة ما تنقله القطارات بشكل يومي، موضحا أن الهيئة لن تمنع دخول الركاب لإستقلال القطارات، بسبب عدم تلقيهم لقاح كورونا: «لسنا جهة تنفيذ قرار المنع».