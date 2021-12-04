صندوق مكافحة الإدمان: استقبال 2000 مريض سنويا من محافظة أسوان

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يستقبل ما يقرب من 2000 حالة من أبناء محافظة أسوان سنويا، ويتم توفير الخدمات العلاجية لهم من خلال المركز التابعة والشريكة للصندوق بالمحافظات المجاورة، لافتا إلى أن خطة الصندوق تستهدف تعميم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بحلول عام 2025.

28 مركزا لعلاج الإدمان في 17 محافظة

ولفت عثمان، في بيان له، إلى أن هناك 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركزا في 7 محافظات خلال 2014.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية طب جامعة أسوان، لبحث التعاون المشترك لإنشاء أول مركز لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمحافظة مجانا وفي سرية تامة.

إنشاء مركز لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة أسوان

وخلال الاجتماع استعرض عمرو عثمان، أهمية إنشاء مركز لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة أسوان، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء المركز وتصميمه وفقا للمعايير الدولية، وسيتضمن قسم لسحب المخدر من المرضى وأيضا ورش لتدريب وتأهيل المتعافين ضمن برنامج العلاج بالعمل الذي ينفذ في مراكز العزيمة التابعة للصندوق، في إطار العمل على إعادة دمج المتعافين في المجتمع وتمكينهم اقتصاديا.

توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين

ولفت إلى أن البرنامج التأهيلي يعتمد على «الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية» تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، كذلك التأهيل المهني «العلاج بالعمل» والتأهيل البدني «العلاج بالرياضة» بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة «بداية جديدة» بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

كما قام الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية طب جامعة أسوان بتفقد مبنى تابع للجامعة بمدينة أسوان الجديدة، وذلك للوقوف على جاهزية المبنى والعمل على إعادة تأهيله وافتتاحه مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.