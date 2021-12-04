محافظ كفر الشيخ يعزي أسرة سائق الوحدة المحلية بميت الديبة شهيد الواجب

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشیخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء، لعم وشقيقي ووالدة وأسرة شهيد الواجب مختار كمال أحمد أبو عوض، سائق الوحدة المحلية لقرية ميت الديبة والذي انتقل للرفيق الأعلى أثناء عمله.

محافظ كفر الشیخ يقدم التعازي لأسرة الشهيد

حضر العزاء فادي شميس رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، واستمع محافظ كفر الشيخ لوالدة الشهيد وأشقائه، مؤكداً أن الشهيد رحمه الله لقي ربه أثناء أدائه لعمله، مقدماً أحر التعازي والمواساة، داعياً المولى العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

وكان السائق لقي مصرعه أثناء تأدية عمله حيث انزلقت عليه معدة تابعة لمجلس المدينة ما أدى لوفاته في الحال، وشهدت القرية حزنا عليه حيث كان يتميز بحسن الخلق.

ووجه محافظ الأقليم، بصرف مستحقات العامل الذي توفي أثناء تأدية عمله، مشيرا إلى أنه كان نموذجا يحتذى به في العمل والإخلاص.

المحافظ يعزي أسرة نائب رئيس مدينة كفر الشيخ للنظافة

وفي وقت سابق، قدم المحافظ، واجب لأسرة المهندس سامي خليفة، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، بمسقط رأسه بقرية الزهراء التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال بمركز ومدينة مطوبس.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكداًَ أن الراحل من المسؤولين المتميزين في عملهم.