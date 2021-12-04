«القوى العاملة» تشارك في مهرجان ذوي الهمم الرياضي باتحاد شباب العمال

شاركت وزارة القوى العاملة في المهرجان الرياضي لذوي الهمم، والذي نظمه الاتحاد العام لشباب العمال بمقره المؤسسة الاجتماعية العمالية بمحافظة القليوبية، ويأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، جاء ذلك بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ممثلا عن محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، وعبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، وعباس صابر رئيس فرع الاتحاد بالقليوبية، ووفد من ممثلي شباب وزارة القوى العاملة وممثلي وزارة الشباب، فضلاً عن بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ووجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، رسالة إلى ذوي الهمم والقدرات في يومهم العالمي: «إن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولى اهتماما بالغا بهم وتوجه دائما بتوفير الرعاية الكاملة، لتلك الفئة الفاعلة بالمجتمع حتى يحيوا حياة كريمة»، منوهاً إلى أن ذوي الهمم والعزيمة بقدراتهم وإمكانياتهم يعتبرون شركاء في تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

الوزارة تثمن دور الأسر في رعاية أبنائها

وقدم عبدالعزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال تحية تقدير لأباء وأمهات الأبناء من ذوي الهمم على دورهم في رعاية أبنائهم واحتوائهم، مثمنا دور وزارة القوى العاملة في رعاية أبنائنا من هذه الفئة، كما توجه بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان على دورة في مساندته الدائمة للتنظيم النقابي، واتحاد شباب العمال، ووصفه بــ«نصير شباب عمال مصر».

وتخلل الحفل فقرات فنية ورياضية، حيث أقيم عرض رياضي لألعاب الكاراتيه، والكونغ فو، والكيك بوكس، وعرض رياضي «كرة طائرة جلوس معاقين»، فضلاً عن الفقرة الفنية عبارة عن كورال غنائي لذوي الهمم.