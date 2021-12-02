«سعفان»: تعيين 2094 شاباً بالقطاع الخاص والاستثماري بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة لـ2094 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 16710 راغبى عمل، وتوفير 6000 فرصة عمل، وتم استخراج 2047 شهادة قياس مستوى المهارة، و2047 رخصة مزاولة الحرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية. وأشار تقرير تلقاه الوزير من محمد عيسى، مدير مديرية الجيزة، عن شهر أكتوبر الماضى، إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 64 منشأة، وعمل 4 حملات عادية ونوعية، وإعادة التفتيش على 48 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 113 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ118 منشأة، كما تم التفتيش على 269 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهو ما أسفر عن تحرير 183 محضراً عمالياً، وبحث 7 شكاوى، كما صرفت المديرية مِنحاً لرعاية العمال اجتماعياً وصحياً، بواقع 11 منحة زواج بـ33 ألف جنيه، و37 منحة مولود بإجمالى 74 ألف جنيه، و3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه، و15 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 30 ألف جنيه، وصرف خدمات طبية وعمل 5 عمليات جراحية لـ18 عاملاً. وذكر التقرير أن المديرية استخرجت 59 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 13 أخرى طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وكما تلقت 1050 شكوى (فصل - مطالب)، حيث تمت تسوية 33 منها ودياً، وإحالة 137 للمحكمة العمالية، وإحالة 135 لجهات أخرى، وتم حفظ 73، فيما لا تزال 403 شكاوى تحت البحث والدراسة.