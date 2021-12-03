«سعفان»: حصر 5788 عاملاً غير منتظم لرعايتهم بقنا

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن «المديريات على مستوى 27 محافظة تحصر حالياً وتسجل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع فى المشروعات القومية الكبرى، من خلال الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومنها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، التى يعمل بها أكثر من 560 ألفاً»، مشيراً إلى أن عدد المسجلين بها حتى الآن بلغ 135 ألف عامل تقريباً، لافتاً إلى أنه تم التأمين على 11 ألفاً بقطاع المقاولات كبداية لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وأكد «سعفان»، فى بيان اليوم، أننا «مستمرون فى باقى شركات مشروعات العاصمة الجديدة، كما تم حصر ما يقرب من 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، ومثلهم بالوادى الجديد، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لرعاية هذه الفئة صحياً واجتماعياً وتأمينياً». وقال حسام طلبة على، مدير مديرية القوى العاملة فى قنا، إنه «بناء على تعليمات الوزير بحصر العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية على مدى 20 أسبوعاً بحصر 5788 عاملاً غير منتظم بمشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وأنه جار استكمال الحصر والتسجيل».

من جهة أخرى، تواصل الوزارة عقد ندوات بالمحافظات حول «محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، تحت شعار المرأة تساوى الرجل فى الحقوق والواجبات.