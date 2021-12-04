مصدر بـ«البترول»: تصدير 75 شحنة فورية من الغاز الطبيعي خلال عام

صرح مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنَّ الدولة المصرية عادت بقوة إلى سوق مصدري الغاز الطبيعي للخارج، حيث استطاعت الدولة تحقيق مبيعات وصادرات جيدة من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال الشحنات الفورية للغاز والبيع بالعقود الأجلة والتعاقد مع دول أو شركات بعينه.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّه تمّ تصدير 75 شحنة غاز طبيعي مسال للخارج من خلال الشحنات الفورية فقط منذ بداية العام وحتى نهايته في ديسمبر الحالي وفق التعاقدات الخاصة بذلك.

تصدير 12 شحنة فورية خلال 4 أشهر

وأضاف المصدر، أنَّ مصر تعاقدت على تصدير نحو 12 شحنة فورية من الغاز الطبيعي منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر الحالي، حيث حققت مصر وقطاع الغاز الطبيعي المسال استفادة كبيرة من فترة الارتفاعات الغير المسبوقة بالأسعار العالمية للغاز خلال الفترة الماضية، وذلك بالبيع عند مستويات سعرية عالية.

وأشار إلى أنَّ تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، أبعد عن الدولة تحمل الكثير من الأعباء الجديدة جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا التي كانت ستخضع لها إذا لم تحقق الاكتفاء منه وظلت في استيراد، لافتا إلى أنَّه جرى بيع الغاز الطبيعي المسال للشحنات الفورية خلال فترة الارتفاعات بمبالغ تصل إلى حوالي 37 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية.

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة حجم استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، التي وصلت إلى 3 أضعاف مقارنة بعام 2000، ويمثل حالياً 65% من استهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% في عام 2000، حيث ارتفع بنسبة 25% خلال 21 عاما فقط، وذلك وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.