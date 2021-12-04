خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة والبيانات المطلوبة

يرغب العديد من المواطنين في معرفة كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء وتحديدا خلال الأيام الأولى من كل شهر، وذلك عن طريق الآليات التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لذا تستعرض «الوطن» خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة، حتى يتسنى لهم تسجيل القراءة خلال الفترة الأولى من الشهر.

تفاصيل تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة

وحتى يستطيع جميع المواطنين التابعين شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تسجيل قراءة عداد الكهرباء في الفترة المخصصة، يجب عليهم اتباع بعض الخطوات التي حددتها وزارة الكهرباء، وهي كالتالي:

1 - في البداية يجب الدخول أولا على الموقع المخصص والتابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من أجل تسجيل قراءة عداد الكهرباء، ويمكن الوصول إلى هذا الموقع عن طريق الضغط على هذا الرابط.

كتابة كل البيانات المطلوبة على الموقع

2 - تظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع، وفي هذه الخطوة يجب عليك كتابة كافة البيانات المطلوبة، وأولها اختيار الفرع التابع له.

3 - كتابة رقم «فرعي»، المكتوب داخل فاتورة الكهرباء.

4 - كتابة رقم «حساب»، الموجود داخل فاتورة الكهرباء.

5 - كتابة رقم «يومية»، ويجده المواطن في فاتورة الكهرباء.

6 - كتابة رقم «منطقة»، الموجود في فاتورة الكهرباء أيضاً.

7 - كتابة رقم «إدارة»، ما يستطيع المواطن الحصول عليه من خلال أي فاتورة كهرباء سابقة.

كتابة قراءة عداد الكهرباء بدقة

8 - بعد كتابة مختلف البيانات السابقة، يجب كتابة قراءة عداد الكهرباء بدقة.

9 - في النهاية وبعد الانتهاء من إدخال كل ما هو مطلوب يجب الضغط على أيقونة باسم «تسجيل».

10 - بعد ذلك سوف يكون المواطن قد تمّ تسجيله لقراءة عداد الكهرباء.