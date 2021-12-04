الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا.. الرابط والخطوات

يبحث العديد من المواطنين في محافظات شمال الدلتا وهي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021، وتحديداً مع بداية كل شهر، لذا تستعرض «الوطن» رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا التي يجب على المواطنين اتباعها من أجل معرفة قيمة فاتورة الكهرباء.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

يستطيع كل المواطنين التابعين للثلاث محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط معرفة قيمة فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الذي خصصته شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

وحتى يعلم جميع المواطنين التابعين لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قيمة فاتورة الكهرباء، ينبغي عليهم اتباع بعض الخطوات، وهي كالتالي:

1 - يجب في البداية دخول المواطن الذي يرغب في معرفة قيمة فاتورة الكهرباء إلى الموقع الرسمي لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك عن طريق هذا الرابط.

2 - تظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع، ويجب بعدها ملء كل البيانات الشخصية المطلوبة، ويأتي من أولها تحديد المحافظة التابع لها، سواء دمياط أو كفر الشيخ أو الدقهلية.

3 - على المستخدم اختيار «الهندسة» المدونة على فاتورة الكهرباء، وذلك من بين العديد من الاختيارات داخل المحافظة التي تم تحديدها.

4 - كتابة رقم «المنطقة» المدون داخل فاتورة الكهرباء.

5 - كتابة رقم «اليومية»، والذي يمكن الوصول إليه من خلال فاتورة الكهرباء.

6 - كتابة رقم «الحساب»، وهو الموجود داخل الفاتورة.

7 - كتابة رقم «الفرعي»، وهو المدون هو الآخر في فاتورة الكهرباء.

8 - بعد الانتهاء من كتابة كل البيانات المطلوبة يجب الضغط على أيقونة باسم «الاستعلام عن الفواتير».

9 - بعد اتباع كل الخطوات السابقة سوف تظهر قيمة فاتورة الكهرباء.