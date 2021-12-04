«التعليم العالي»: نشر 1620 بحثا علميا عن كورونا حتى الآن

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنه منذ الإعلان عن جائحة فيروس كورونا، تم نشر ما يزيد عن 1620 بحثا علميا عن كوفيد -19، وفضلا عن الدراسات المنشورة بالمجلات العلمية الدورية، وتشمل الدراسات الإكلينيكة واللقاحات وتأثيرها، ومدى سرعة انتشار المر ض، وطفرات وسلالات الفيروس، بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بتأثر الحياة الاقتصادية بالجائحة.

تميز مراكز البحث العلمي

وأضافت مصادر بوزارة التعليم العالي، أن اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكة تتابع لحظة بلحظة جميع الدراسات والأبحاث العلمية التي تمت بالمراكز البحثية التابعة للجامعات أو المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي، موضحة أن هناك تميزا كبيرا تشهده المراكز البحثية على مستوى الجامعات، وأن العمل قائم ليل نها لإيجاد حلول لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

أعراض ما بعد الإصابة بكورونا

وتابعت المصادر، أن أبرز الدراسات العلمية التي تم نشرها في المجالات الدورية تمثلت في دراسة تحت عنوان «تقييم وتوصيف مظاهر ما بعد COVID-19»، وجاءت الدراسة بعد اكتشاف أعراض وأمراض ما بعد الإصابة بـ COVID-19، على العديد من الناجين من المرض وكانت لديهم أعراض إجهاد ما بعد متلازمة الجهاز التنفسي الحاد «السارس»، وأوضحت أن 10.8% فقط من المتعافين لا تظهر عليهم أعراض بعد الشفاء من المرض، بينما عانت نسبة كبيرة من الأشخاص من عدة أعراض وأمراض، فيما كانت الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي التعب بنسبة 72.8%.

وأشارت إلى أن هناك دراسة كشفت أبرز الأعراض التي تظهر على المتعافين من فيروس كورونا، وتمثلت في التعب وانعدام الملذات بعد COVID-19، وجاءت تحت عنوان دراسة مقطعية وعلاقتها بفترة ما بعد التعافي.