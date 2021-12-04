إزاى تتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا أثناء العمرة؟

بعد توقف الرحلات لفترة كبيرة، أُعلن فتح تشغيل رحلات العمرة من مصر جديد بداية من مطلع الشهر الجاري، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية السعودية، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021، وجاءت مصر في مقدمة الدول وكذلك إندونيسيا والبرازيل وباكستان وفيتنام والهند.

ووضعت وزارة الحج والعمرة عددا من الإجراءات من شأنها الحفاظ على المعتمر من الإصابة بجائحة كوفيد 19 ومنها:

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

- استخدام مطهرات اليدين للتعقينن باستمرار.

- تجنب الاقتراب من أي شخص لديه أعراض نزلات البرد أوالأنفلونزا.

- تجنب لمس العينين والفم الأنف قدر المستطاع.

- لبس الكمامات.

- تجنب المصافحة.

- استخدام مناديل عند العطاس أو السعال.

اشتراطات إصدار التأشيرات للمصريين

ووفقا للحج والعمرة السعودية، فإن هناك اشتراطات إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من خارج المملكة من الدول المسموح القدوم منها وجاءت على النحو التالي:

1- معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري «pcr» سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

2 - معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، السماح بالبدء مباشرة بأداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

3 - كما نوهت الحج والعمرة إلى أنه يشترط التحصين بجرعتين لكل المقبلين من الخارج بتأشيرة عمرة.

كيفية التسجيل لأداء مناسك العمرة

من جهتها ذكرت «الحج والعمرة» إلى أن عملية التسجيل والحجز والدفع سيكون متاحا إلكترونيا، وأن هناك قرابة 500 شركة عمرة تستعد لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وفق اشتراطات التحصين لسلامة المعتمرين من فيروس كورونا، وكذلك المواطنين السعوديين.