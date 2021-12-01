افتتاح أول وحدة لعلاج جلطات المخ في الصومال برعاية جامعة عين شمس

افتتحت جامعة عين شمس، أول وحدة لعلاج جلطات المخ على مستوى شرق القارة الإفريقية بدولة الصومال، استمراراً لجهود جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، في دعم الدول الإفريقية، وذلك بالتعاون بين مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفيات جامعة الجزيرة التعليمية بدولة الصومال.

جامعة عين شمس: دعم عمليات الكشف ورعاية المرضى عن بُعد

وتدعم مستشفيات جامعة عين شمس، وبخاصة مستشفى عين شمس، عمليات الكشف الافتراضي ورعاية المرضى عن بُعد، فضلاً عن توليها عملية التعليم الأكاديمي والعملي للأطقم الطبية بدولة الصومال العاملة في وحدة علاج جلطات المخ، إلى جانب الدعم الفني والتقني لتسجيل بيانات المرضى إلكترونيًا وإنشاء قاعدة بيانات مؤرشفة تضم تاريخهم العلاجي والصحي.

جامعة عين شمس: تدريب الطلاب بمستشفيات الجامعة

وقال الدكتور تامر عمارة، الأستاذ بكلية طب جامعة عين شمس ومدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، إن جامعة عين شمس دشنت أول درجة دراسات عليا في الطب بدولة الصومال، وتم منح درجة الماجستير في تخصص طب العيون لخمسة طلاب، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة الجزيرة في مقديشو بدولة الصومال، برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور شريف علوان أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون السابق بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور أيمن جعفر أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس.

حيث قامت الجامعة بالإشراف على تدريس المقررات، وتدريب الطلاب بمستشفيات جامعة عين شمس وإنشاء الهيكل التنظيمى للتقييم والامتحان، وإلقاء المحاضرات عن بعد من خلال مستشفى عين شمس الإفتراضي، حيث هذا التعاون تتويجاً للعلاقات المصرية الإفريقية والتعاون المشترك بين الدولتين باعتبار مصر قلب القارة الأفريقية.