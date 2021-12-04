خطوات تقديم لقاح كورونا لأهالي دمياط للوقاية من الفيروس

تزايد البحث من قبل الكثير من أهالي محافظة دمياط خلال الأيام الماضية عن آلية التقديم على لقاح كورونا دمياط في ظل انتشار الفيروس، رغبة منهم في الوقاية من الإصابة، وأوضحت وزارة الصحة خطوات التسجيل لتلقي لقاح كورونا لأهل دمياط، وذلك في إطار الدور التوعوي لحث المواطنين على تلقي اللقاح، وعدم تفشي وباء كورونا في محافظات مصر المختلفة.

خطوات تقديم لقاح كورونا دمياط

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطوات التقديم لقاح كورونا دمياط، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين فى الحصول على لقاح كورونا بالتسجيل على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن موقع الوزارة يعد الجهة الوحيدة للتسجيل لتلقي اللقاح، مُعلنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى التي تروج لتوفير اللقاحات للمواطنين.

اللقاحات خير وسيلة للوقاية من الفيروس

وأوضحت وزارة الصحة أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولكن بنسب مختلفة بين اللقاحات، وأن اللقاحات تعد خير وسيلة للوقاية من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا بجانب الالتزام بكافة التدابير الوقائية التي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، عدم التواجد في أماكن مزدحمة، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، التباعد الجسدي والبدني».

خطوات تقديم لقاح كورونا دمياط

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «تسجيل طلب اللقاح».

- كتابة البيانات الأساسية المطلوبة للحصول على طلب اللقاح.

- تتمثل البيانات المطلوبة في «الاسم الرباعي كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، كتابة الرقم القومي أو رقم الجواز، كتابة تاريخ الميلاد».

- إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة قم بتجهيز صورة من الشهادات والتقارير الصحية التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة المحافظة «دمياط».

- كتابة رقم المحمول.

- ستصلك رسالة موضح بها رقم طلب اللقاح مكون من 20 رقما يجب الاحتفاظ به للاستعلام عن موعد لقاح كورونا.