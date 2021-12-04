ماذا يحدث إذا لم يحصل المريض على مشتقات البلازما؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطورة عدم حصول المريض على مشتقات بلازما الدم، وفي حالة عدم حصول المريض على هذه البلازما قد يحدث فشل لعضلة القلب مما يؤدي لوفاته.

وأوضحت أن التبرع بالبلازما كالتبرع بالدم يمكنه أن يساعد الناس وينقذ الأرواح في الحالات الصعبة، ويتم التبرع بالبلازما عن طريق سحب الدم من أحد الذراعين لفصل الجزء السائل من دم المتبرع عن الخلايا عن طريق آلية خاصة، وتعد هذه العملية آمنة وسهلة ولا تستغرق إلا بضع دقائق، كما يتم تجميد بلازما المتبرع بها خلال 24 ساعة من سحب العينة للحفاظ على عوامل التخثر في الدم المهمة.

خطورة عدم حصول المريض على مشتقات البلازما

وأعلنت وزارة الصحة على موقعها الرسمي على «فيس بوك» منشورا توضح فيه خطورة عدم حصول المريض على مشتقات بلازما الدم وذلك عبر «المشروع القومي للتبرع بالبلازما»، وأن هذه المشتقات في غاية الأهمية لأنها تساعد على الحفاظ على حياة بعض الأوراح التي يمكن أن تحصل عليها، موضحة أنه في حالة عدم الحصول على المريض على بلازما الدم تحدث له أحدى هذه الحالات:

بالنسبة لمرضى النزف المستمر «الهيموفيليا»

- تحدث تدهور سريع بالحالة إذا لم يحصل على عوامل التجلط التي يفشل الجسم في تصنعيها.

- تحدث مضاعفات عنيفة مثل تشوهات المفاصل والتي تؤدي إلى إعاقات مزمنة.

مرضى نقص الألبومين «مرضى الكبد والكلى»

- قد يصل الجسم إلى مرحلة تورم الجسم واستسقاء البطن.

- تحدث مضاعفات خطيرة تصل إلى فشل عضلة القلب والوفاة.

فوائد التبرع بالبلازما

أكدت وزارة الصحة على أن هناك العديد من الفوائد التي تعود على صحة المتبرع ببلازما الدم والتي تتمثل في:

- البلازما هي المصدر الرئيسي لتصنيع المشتقات مثل عوامل التجلط التي تعتبر العلاج الوحيد لمرضى النزيف المزمن كالهيموفيليا.

- يصنع منها البروتينات الهامة لعلاج مرضى التهابات وسرطانات الكبد ومرضى الكلى.

- تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما.

- إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته.

- لا يتحمل المتبرع أية أعباء مادية حيث يتم تعويضه عن الفترة التي يستغرقها للتبرع، بالإضافة إلى تكاليف الانتقال للمركز.